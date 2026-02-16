Του Χρυσόστομου Τσούφη

Μπορεί η ανεργία να έχει υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο από το Μάιο του 2028 και στο 7,5% , σε 2 όμως ειδικότερες κατηγορίες η εικόνα δεν είναι τόσο ενθαρρυντική. Η αναφορά γίνεται για τις γυναίκες στις οποίες η ανεργία είναι στο 9,5% (5,5% στους άντρες) και στους νέους 15-24 ετών στους οποίους η ανεργία είναι στο 13%.



Γι’αυτό και στο υπουργείο εργασίας συνεχώς προσπαθούν να διαμορφώνουν ειδικά προγράμματα απασχόλησης προκειμένου να αντιμετωπιστούν και αυτές οι πτυχές της ανεργίας. Με απόφαση της Νίκης Κεραμέως ξεκινά την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενίσχυσης της νέας επιχειρηματικότητας για ανέργους ηλικίας 18-29 ετών που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της ΔΥΠΑ, η οποία είναι και ο φορέας υλοποίησης, με έμφαση στις γυναίκες και στην ψηφιακή και πράσινη οικονομία.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει:

-Να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

-Να έχουν ολοκληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία (για άνδρες)



Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 37εκατ€ τα οποία προέρχονται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» 2021-2027. Στόχος είναι η δημιουργία νέων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε όλη την επικράτεια από 2.114 ανέργους που βρίσκονται εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.



Οι αιτήσεις ξεκινούν στις 18 Φεβρουαρίου και η πλατφόρμα θα μείνει ανοιχτή έως τις 18 Μαρτίου. Κάθε δικαιούχος μπορεί να κάνει μόνο μια αίτηση είτε ατομικά είτε ως μέλος νομικής οντότητας.



Οι εγκρίσεις των αιτήσεων χρηματοδότησης οι οποίες περιλαμβάνουν απαραίτητα πρόταση επιχειρηματικού σχεδίου γίνονται βάσει βαθμολογικής κατάταξης μέχρι την εξάντληση των διαθέσιμων πόρων.

Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση https://app.opske.gr. και η είσοδος γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς taxis. Επιτρέπεται η επανεπεξεργασία οριστικοποιημένης ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολών.

Εκτός από τον τελικό πίνακα με τη βαθμολογία των αιτήσεων που θα αναρτηθεί στο ΟΠΣΚΕ, κάθε δυνητικός δικαιούχος θα ειδοποιηθεί για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης του και μέσω e-mail.



Η επιχορήγηση είναι 12μηνης διάρκειας και το ύψος της είναι 17.500€ τα οποία καταβάλλονται σε 3 δόσεις :

- 1η δόση 4.700€ μετά την έναρξη δραστηριότητας

- 2η δόση 6.400€ μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης, κατόπιν επαλήθευσης της λειτουργίας για χρονικό διάστημα 6 μηνών

- 3η δόση 6.400€ μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης, κατόπιν επαλήθευσης της λειτουργίας για χρονικό διάστημα 6 μηνών

Η έναρξη δραστηριότητας πραγματοποιείται μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και το αργότερο εντός 125 ημερών από την ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων για την επιλογή της αίτησής τους

Εκτός δράσης μένουν:

-Επαγγελματικές δραστηριότητες που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές).

-Εποχικές επιχειρήσεις

-Εταιρείες κατ’ οίκον delivery τροφίμων

-Εταιρείες βραχυχρόνιας μίσθωσης

-Όσοι είχαν ενταχθεί σε προηγούμενα προγράμματα νέων ελεύθερων επαγγελματιών



Η νέα επιχείρηση θα πρέπει να λειτουργεί σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο (εκτός εξαιρέσεων με γονείς παιδιών έως 6 ετών και φροντίζοντες ΑμεΑ.



Ο δικαιούχος της ενίσχυσης δεν μπορεί να ενισχυθεί από άλλο εθνικό ή κοινοτικό πρόγραμμα για την υλοποίηση της ίδιας πρότασης ή τμήματος αυτής. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται ολική επιστροφή της δημόσιας επιχορήγησης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.