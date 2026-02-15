Την ετήσια διεθνή έκθεση HORECA επισκέφθηκε η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, που πραγματοποιείται στο Metropolitan Expo από 13 έως 16 Φεβρουαρίου. Η έκθεση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς για τους κλάδους της φιλοξενίας και της εστίασης.

Σε δήλωσή της, η κυρία Κεφαλογιάννη υπογράμμισε: «Το 2025 ήταν η καλύτερη χρονιά όλων των εποχών για τον ελληνικό τουρισμό, με θεαματική αύξηση στα άμεσα έσοδα από τον εισερχόμενο τουρισμό, που για πρώτη φορά ξεπέρασαν τα 23 δισ. ευρώ και το υψηλότερο επίπεδο αφίξεων που έχει καταγραφεί ποτέ. Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνουν ότι ο τουρισμός αποτελεί βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας και ότι η στρατηγική μας για ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος αποδίδει.

Στόχος και για το 2026 παραμένει η ποιοτική ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού, η διαφοροποίηση της προσφοράς και η επέκταση της τουριστικής δραστηριότητας σε όλη τη χώρα και καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Η HORECA αποτελεί σημαντικό θεσμό για τον ελληνικό τουρισμό, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο της φιλοξενίας και της εστίασης στη συνολική τουριστική εμπειρία που προσφέρει η χώρα μας».

Την υπουργό συνόδευσε στην περιήγησή της στα περίπτερα της έκθεσης ο πρόεδρος ΔΣ & διευθύνων σύμβουλος της διοργανώτριας εταιρείας FORUM ΑΕ, Θανάσης Παναγούλιας, ο οποίος και την ενημέρωσε για τη φετινή σημαντική αύξηση της παρουσίας ξένων επισκεπτών στην έκθεση, γεγονός που αποδεικνύει ότι η οικονομία και η ανάπτυξη της χώρας αναδεικνύονται όλο και περισσότερο ως σημεία αναφοράς για τη διαμόρφωση των τάσεων και στον χώρο της φιλοξενίας.

Η υπουργός συνομίλησε με επαγγελματίες της αγοράς, επιχειρηματίες της εστίασης και εκπροσώπους ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, ανταλλάσσοντας απόψεις για τις σύγχρονες εξελίξεις στη βιομηχανία της φιλοξενίας, τις επενδύσεις, την ποιότητα των υπηρεσιών και τη διασύνδεση του τουρισμού με την ελληνική γαστρονομία και την πρωτογενή παραγωγή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

