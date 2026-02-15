Λογαριασμός
Στις 11 το πρωί, παρουσία Μητσοτάκη, οι υπογραφές με την κοινοπραξία Chevron-Helleniq Energy

Η τελετή υπογραφής θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου

Chevron

Αύριο Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου στις 11:00 παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, θα υπογραφούν οι συμφωνίες μίσθωσης μεταξύ του ελληνικού κράτους και της κοινοπραξίας Chevron-Helleniq Energy.

Οι συμφωνίες αφορούν την παραχώρηση αποκλειστικών δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης, όπως ανακοινώθηκε.

TAGS: Chevron Κυριάκος Μητσοτάκης Μέγαρο Μαξίμου
