Νέα οριακή συρρίκνωση για τη βρετανική οικονομία

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Κατά 0,1% συρρικνώθηκε το ΑΕΠ του Ηνωμένου Βασιλείου για τον μήνα Οκτώβριο, παρά τις προβλέψεις των περισσότερων οικονομολόγων περί αύξησης 0,1%.

Είναι ο δεύτερος συνεχής μήνας με οριακή συρρίκνωση της βρετανικής οικονομίας μετά το αρνητικό 0,1% του Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με το Γραφείο Εθνικής Στατιστικής που παρουσίασε τα νεότερα στοιχεία, η αναπάντεχη μείωση του εθνικού προϊόντος οφείλεται στην πτώση της παραγωγής στις κατασκευές και στη στασιμότητα των υπηρεσιών.

Πλέον η βρετανική οικονομία έχει καταγράψει θετικό ρυθμό ανάπτυξης μόνο σε έναν από τους πέντε μήνες μέχρι και τον Οκτώβριο.

Η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς έκανε λόγο για «απογοητευτικά» στοιχεία, αλλά επέμεινε πως οι Εργατικοί έχουν φέρει πολιτικές που θα επιφέρουν μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη.

Πηγή: skai.gr

