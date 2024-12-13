Νέα οριακή συρρίκνωση για τη βρετανική οικονομία

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός
Κατά 0,1% συρρικνώθηκε το ΑΕΠ του Ηνωμένου Βασιλείου για τον μήνα Οκτώβριο, παρά τις προβλέψεις των περισσότερων οικονομολόγων περί αύξησης 0,1%.
Είναι ο δεύτερος συνεχής μήνας με οριακή συρρίκνωση της βρετανικής οικονομίας μετά το αρνητικό 0,1% του Σεπτεμβρίου.
Σύμφωνα με το Γραφείο Εθνικής Στατιστικής που παρουσίασε τα νεότερα στοιχεία, η αναπάντεχη μείωση του εθνικού προϊόντος οφείλεται στην πτώση της παραγωγής στις κατασκευές και στη στασιμότητα των υπηρεσιών.
Πλέον η βρετανική οικονομία έχει καταγράψει θετικό ρυθμό ανάπτυξης μόνο σε έναν από τους πέντε μήνες μέχρι και τον Οκτώβριο.
Η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς έκανε λόγο για «απογοητευτικά» στοιχεία, αλλά επέμεινε πως οι Εργατικοί έχουν φέρει πολιτικές που θα επιφέρουν μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη.
