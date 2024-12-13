Του Χρυσόστομου Τσούφη

Με μια ακόμη πρόωρη αποπληρωμή χρέους, την τρίτη διαδοχική, το Ελληνικό Δημόσιο αποχαιρετά το 2024.



Η αποπληρωμή αυτή διαφέρει από τις προηγούμενες του 2022 και 2023 στο ότι είναι μεγαλύτερη ( 8δισ€ έναντι 2,65δισ€ 5,3δισ€ στις πρώτες 2 αντίστοιχα) και στο ότι για πρώτη φορά αξιοποιείται μέρος του σκληρού πυρήνα του του μαξιλαριού. Σκληρός πυρήνας που κάποτε αποτελούσε μέγα θέμα αντιπαράθεσης μεταξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ όταν η αξιωματική αντιπολίτευση τότε του ΣΥΡΙΖΑ ζητούσε να αξιοποιηθεί για τη λήψη μέτρων κατά της ενεργειακής κρίσης και της ακρίβειας και η κυβέρνηση της ΝΔ απαντούσε ότι τα χρήματα αυτά έχουν ως μοναδική αποστολή την αποπληρωμή χρέους.



Το Ελληνικό Δημόσιο έλαβε το ΟΚ από τον ESM και αποπληρώνει σήμερα 8δισ€ ( τα 5δισ€ από το μαξιλάρι και τα υπόλοιπα από τις αγορές) από το δάνειο του πρώτου μνημονίου εξοικονομώντας σε τόκους περί τα 150εκατ€. Έτσι τα τελευταία 3 χρόνια το σύνολο των πρόωρων αποπληρωμών χρέους φτάνει τα 16δισ€ σφραγίζοντας την κουλτούρα «καλοπληρωτή» που καλλιεργεί η Ελλάδα στις αγορές. Κουλτούρα που θα έχει και συνέχεια αφού σχεδιάζονται αντίστοιχες ενέργειες και το 2025 αλλά και το 2026.

Ειδικά για το 2025, ο πρωθυπουργός έχει προαναγγείλει μια ακόμα πρόωρη προεξόφληση ύψους 5,3δισ€ ανεβάζοντας το συνολικό ποσό στα 21,3δισ€ από τα 52,3€δι€ του πρώτου δανείου διάσωσης από την ευρωζώνη.



Οι πρόωρες αυτές πληρωμές:

-Μειώνουν ισόποσα το δημόσιο χρέος. Και με τους ρυθμούς μείωσης του το 2032 η Ελλάδα δεν θα είναι πια η πλέον υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη

-Ενισχύουν την αξιοπιστία της χώρας με απτά αποτελέσματα. Αφενός στο κόστος δανεισμού που έχει φτάσει να είναι πια χαμηλότερο από αυτό της Γαλλίας για παράδειγμά. Αφετέρου στην είσοδο της χώρας στο κλαμπ των χωρών που έχουν επενδυτική βαθμίδα γεγονός που σύμφωνα με τον Κωστή Χατζηδάκη έχει ωφελήσει τους Έλληνες πολίτες με 800εκατ€.



Η μεγάλη αυτή προπληρωμή δεν βλάπτει ιδιαίτερα τα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας , τα οποία στην δύση του 2024 θα φτάνουν τα 32δισ€. Παρότι όμως ρευστότητα υπάρχει και παρότι οι χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας είναι περιορισμένες για τα επόμενα χρόνια, ο ΟΔΔΗΧ σχεδιάζει κι άλλα ραντεβού με τις αγορές για να διατηρήσει ενεργούς τους διαύλους επικοινωνίας μαζί τους.



Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 2025 , ο οποίος συζητείται στη Βουλή και ψηφίζεται την Κυριακή, οι χρηματοδοτικές ανάγκες για το 2025 προβλέπονται στα 14,1δισ€. Για την κάλυψη τους προβλέπεται καθαρός δανεισμός μέσω εκδόσεων τίτλων ύψους 8,5δισ€ ενώ σχεδιάζεται και ανάλωση διαθεσίμων ύψους 3,1δισ€



Πηγή: skai.gr

