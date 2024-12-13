Ο Δημήτρης Τσιτσιράγκος νέος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Alpha Bank

Η Alpha Services and Holdings Α.Ε., μητρική εταιρεία της Alpha Bank Α.Ε., ανακοινώνει την εκλογή του κ. Δημήτρη Τσιτσιράγκου στη θέση του Προέδρου του Διοικητικού της Συμβουλίου, καθώς και του Διοικητικού Συμβουλίου της Alpha Bank.

Ο κ. Τσιτσιράγκος, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εποπτικής αξιολόγησης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αναλαμβάνει τα καθήκοντά του από την 1η Ιανουαρίου 2025, διαδεχόμενος τον ακαδημαϊκό κ. Βασίλειο Ράπανο, ο οποίος ηγήθηκε του Διοικητικού Συμβουλίου για περισσότερα από 10 έτη, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην εξυγίανση και τον εκσυγχρονισμό του Ομίλου.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η εκλογή του κ. Τσιτσιράγκου αντανακλά την εξωστρεφή προσέγγιση που υιοθετεί η Alpha Bank, αφήνοντας οριστικά πίσω τις συνέπειες της δημοσιονομικής κρίσης, καθώς επικεντρώνεται στην παροχή σύγχρονων υπηρεσιών προς τους Πελάτες της και τη δημιουργία αξίας για τους Μετόχους, τους Εργαζομένους της και την Κοινωνία.

Ο κ. Τσιτσιράγκος διαθέτει πολυετή εμπειρία σε Διεθνείς Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς, έχοντας εργαστεί επί τρεις και πλέον δεκαετίες στον τομέα των διεθνών χρηματοδοτήσεων και επενδύσεων.

Η επαγγελματική του διαδρομή περιλαμβάνει εκτεταμένη θητεία στον Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδότησης (IFC), μέρος του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας, όπου εργάστηκε επί 28 χρόνια σε προοδευτικά ανώτερους ρόλους στις ΗΠΑ, στην Ευρώπη, στη Νότια Ασία και στη Μέση Ανατολή - Βόρεια Αφρική, φθάνοντας μέχρι τη θέση του Αντιπροέδρου του Οργανισμού. Διετέλεσε, επίσης, Senior Advisor for Emerging Markets στην PIMCO, ενώ κατείχε μη εκτελεστικές θέσεις στο διοικητικό συμβούλιο οργανισμών, όπως η Infrastructure Development Finance Company (IDFC) στην Ινδία και η Commercial Bank of Ceylon (CBC) στη Σρι Λάνκα. Τον Ιούλιο του 2020, εξελέγη ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Alpha Services and Holdings και της Alpha Bank, ενώ από τον Ιούλιο του 2020 διετέλεσε Μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων. Από τον Αύγουστο του 2023 διετέλεσε Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Titan Cement International.

Κατέχει πτυχίο στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Rutgers, MBA από το Πανεπιστήμιο George Washington, ενώ έχει ολοκληρώσει το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Στελεχών στο Harvard Business School.

Εν όψει της ανάληψης των καθηκόντων του, ο κ. Τσιτσιράγκος δήλωσε: «Αποτελεί εξαιρετική τιμή και ευθύνη να αναλάβω την Προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου ενός Ομίλου που έχει ήδη ιστορία 145 ετών και, κυρίως, που έχει τη φιλοδοξία και τη θέληση να συνεχίσει να πρωταγωνιστεί, στηρίζοντας την πρόοδο στη ζωή και την επιχειρηματικότητα για ένα καλύτερο αύριο. Το αίσθημα ευθύνης καθίσταται μεγαλύτερο, καθώς διαδέχομαι μία εξέχουσα προσωπικότητα με διακριτό αποτύπωμα ως καθηγητής, ακαδημαϊκός και, βεβαίως, επικεφαλής μεγάλων οργανισμών. Η αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης, σε μία περίοδο πρωτοφανών αναταράξεων για την ελληνική οικονομία και τις τράπεζες, και η επιστροφή της Alpha Bank σε τροχιά ανάπτυξης και κερδοφορίας είναι έργο που ολοκληρώθηκε επί Προεδρίας του κ. Βασίλη Ράπανου, τον οποίο και ευχαριστώ για την καθοδήγηση και τη βοήθεια τα τέσσερα αυτά χρόνια που συνυπηρετήσαμε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας. Πάνω στα ισχυρά αυτά θεμέλια ανθεκτικότητας, χτίζουμε μία νέα Τράπεζα πιο εξωστρεφή, σύγχρονη και αποδοτική».

Ο απερχόμενος Πρόεδρος κ. Βασίλειος Ράπανος σημείωσε:

«Μετά από δέκα χρόνια και επτά μήνες στην προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Alpha Bank, ήρθε η ώρα του αποχωρισμού. Είναι αλήθεια ότι τις τελευταίες μέρες, όλο και πιο συχνά αναπολώ την ημέρα που ο αείμνηστος Πρόεδρος μας, ο Γιάννης Κωστόπουλος μου ζήτησε να τον διαδεχθώ στην προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας. Θα του είμαι για πάντα ευγνώμων.

Σε όλη αυτή την περίοδο, ζήσαμε πρωτόγνωρες καταστάσεις και μεγάλες προκλήσεις. Χάρη στην εργατικότητα και την αφοσίωση του προσωπικού και της εκτελεστικής ομάδας, μπορέσαμε να ξεπεράσουμε όλες τις δυσκολίες και σήμερα η Τράπεζα έχει επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς λειτουργίας και προσφέρει σύγχρονες υπηρεσίες στους πελάτες της. Έγιναν, επίσης, σημαντικές αλλαγές στην εταιρική διακυβέρνηση, αλλαγές που έχουν βελτιώσει σημαντικά τις λειτουργίες της Τράπεζας και την κάνουν πιο ανθεκτική σε πιθανές αναταράξεις.

Όλα αυτά τα χρόνια έμαθα πολλά. Γνώρισα σπουδαίους ανθρώπους. Μοιράστηκα μαζί τους επιτυχίες, προκλήσεις και αποτυχίες, στην προσπάθεια για τη δημιουργία μίας Τράπεζας που την χαρακτηρίζουν η καινοτομία, ο δυναμισμός και ο σεβασμός στους πελάτες και τους εργαζόμενους. Μια τράπεζα που συμβάλλει στην ανάπτυξη της οικονομίας και, ταυτόχρονα, χαρακτηρίζεται από κοινωνική ευαισθησία και υπηρετεί τις αξίες του πολιτισμού μας.

Με το πέρας της θητείας μου, θα ήθελα να ευχαριστήσω πολλούς ανθρώπους που με βοήθησαν καθοριστικά στην επιτέλεση των καθηκόντων μου. Θα κάνω όμως αναφορά μόνο σε δύο. Ευχαριστώ τον κ. Δήμο Μαντζούνη για τη δημιουργική συνεργασία που είχαμε σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο και του εκφράζω την ιδιαίτερη εκτίμηση μου για την αγάπη του προς την Τράπεζα και τον ανθρωπισμό του. Θέλω να εκφράσω, επίσης, τις ευχαριστίες μου στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Βασίλη Ψάλτη για την εργατικότητα του και το πνεύμα κατανόησης που έχει επιδείξει, με αποτέλεσμα η συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο να είναι αγαστή και αποδοτική.

Εκφράζω επίσης τις ευχαριστίες μου σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, στα ανώτερα στελέχη και σε όλο το προσωπικό για την εργατικότητά τους, για τον σεβασμό και την εμπιστοσύνη που επέδειξαν στο πρόσωπο μου και για το ήθος τους.

Τέλος, θεωρώ χρέος μου να καλωσορίσω τον νέο Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον κ. Δημήτρη Τσιτσιράγκο. Είμαι βέβαιος ότι με την πείρα, τις γνώσεις και το χαρακτήρα του θα συμβάλει σημαντικά στην περαιτέρω βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης και της λειτουργίας της Τράπεζας».

