Υψηλότερος από τον μέσο όρο της ευρωζώνης παρέμεινε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα και τον Νοέμβριο.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, ο εναρμονισμένος δείκτης διαμορφώθηκε τον Νοέμβριο στο 3% από 3,1% ένα μήνα νωρίτερα, ενώ στην ευρωζώνη ενισχύθηκε στο 2,3% από 2%.

Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού της ζώνης του ευρώ, οι υπηρεσίες αναμένεται να έχουν τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Νοέμβριο (3,9%, έναντι 4,0% τον Οκτώβριο), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (2,8%, έναντι 2,9% τον Οκτώβριο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,7%, έναντι 0,5% τον Οκτώβριο) και την ενέργεια (-1,9%, έναντι -4,6% τον Οκτώβριο).

