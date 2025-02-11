Μέτρα στήριξης για τους εργαζόμενους στο δήμο Θήρας ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε, όλες οι επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του Δήμου Θήρας δύνανται να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους για την περίοδο από 1η Φεβρουαρίου έως 3η Μαρτίου 2025.

Για την προστασία των εργαζομένων, οι επιχειρήσεις που κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής δεν επιτρέπεται να προβούν σε απολύσεις κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής.

Παράλληλα, οι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε αναστολή δικαιούνται αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ που αντιστοιχεί σε τριάντα ημέρες, κατ' αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους.

Οι εργαζόμενοι στο Δήμο Θήρας που έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης υπολογίζονται σε περίπου 10.000.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου με τα μέτρα

Σε συνέχεια της απόφασης να κηρυχθεί σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας ο Δήμος Θήρας για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από την σεισμική δραστηριότητα που εκδηλώνεται το τελευταίο διάστημα στην παραπάνω περιοχή, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με προωθούμενη διάταξη, προχωρά στην εφαρμογή ειδικών μέτρων για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και την οικονομική στήριξη των εργαζομένων και των επιχειρήσεων της περιοχής. Συγκεκριμένα:

1. Αναστολή Συμβάσεων Εργασίας

Όλες οι επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του Δήμου Θήρας δύνανται να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους για την περίοδο από 1η Φεβρουαρίου έως 3η Μαρτίου 2025. Η ρύθμιση αυτή αφορά εργαζομένους που είχαν προσληφθεί έως και την 31η Ιανουαρίου 2025. Για την προστασία των εργαζομένων, οι επιχειρήσεις που κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής δεν επιτρέπεται να προβούν σε απολύσεις κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής. Τυχόν καταγγελίες συμβάσεων θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες. Μετά τη λήξη της περιόδου αναστολής, οι επιχειρήσεις οι οποίες έκαναν χρήση του μέτρου, οφείλουν να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας για χρονικό διάστημα ίσο με την περίοδο της αναστολής.

2. Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού

Οι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε αναστολή δικαιούνται αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ που αντιστοιχεί σε τριάντα ημέρες, κατ' αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους. Παράλληλα, διασφαλίζεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη επί του ονομαστικού μισθού καθώς και η αναλογία δώρων εορτών. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη, ενώ η σχετική δαπάνη καλύπτεται πλήρως από τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και να γνωστοποιήσουν το σχετικό πρωτόκολλο στους εργαζομένους. Οι εργαζόμενοι, στη συνέχεια, θα υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης εργαζομένων (supportemployees.services.gov.gr) μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr. Τα παραπάνω θα τεθούν σε λειτουργία μετά την ψήφιση της σχετικής διάταξης.

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στηρίζει εργαζομένους και επιχειρήσεις, διασφαλίζοντας τη σταθερότητα της τοπικής οικονομίας και την προστασία των θέσεων εργασίας σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία.

