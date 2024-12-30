Με περιορισμένες διακυμάνσεις κινήθηκαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου. Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση ξεχώρισαν οι μετοχές της Alpha Bank, της ΔΕΗ και της Ελλάκτωρ.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.456,31 μονάδες, σημειώνοντας οριακή πτώση 0,07%.
Ενδοσυνεδριακά κυμάνθηκε σε εύρος διακύμανσης 6,97 μονάδων. Κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.461,83 μονάδες (+0,31%) και κατώτερη τιμή στις 1.454,86 μονάδες (-0,17%).
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 81,13 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 21.333.716 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε ανεπαίσθητη πτώση σε ποσοστό 0,01%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,61%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Alpha Bank (+2,63%), της ΔΕΗ (+1,93%), της Ελλάκτωρ (+1,85%) και της Optima (+0,95%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Σαράντης (-2,20%), της Motor Oil (-1,36%) και του ΟΤΕ (-1,02%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Ελλάκτωρ διακινώντας 8.119.569 και 2.307.458 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 13,09 εκατ. ευρώ και η Τέρνα Ενεργειακή με 10,31 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 48 μετοχές, 54 πτωτικά και 18 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Μπήτρος +10,00% και Αττικές Εκδόσεις +8,45%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Λεβεντέρης (κ) -7,41% και Μύλοι Κεπενού -6,99%.
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
ΤΙΤΑΝ: 39,8500 -0,75%
ALPHA BANK: 1,6215 +2,63%
AEGEAN AIRLINES: 10,0100 -0,89%
VIOHALCO: 5,3700 +0,94%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 18,3200 -0,87%
ΔΑΑ:8,0000 αμετάβλητη
ΔΕΗ: 12,1300 +1,93%
COCA COLA HBC:32,8800 -0,06%
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,2000 +1,85%
ΕΛΠΕ: 7,5000 +0,54%
ELVALHALCOR: 1,9100 +0,53%
ΕΘΝΙΚΗ: 7,5860 -0,71%
ΕΥΔΑΠ: 5,8300 αμετάβλητη
EUROBANK: 2,2400 +0,22%
LAMDA DEVELOPMENT: 7,1500 -0,56%
MOTOR OIL: 20,2400 -1,36%
JUMBO: 25,3400 -0,55%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 33,1400 -0,12%
ΟΛΠ:30,1000 -0,33%
ΟΠΑΠ: 15,6000 -0,38%
ΟΤΕ: 14,5500 -1,02%
OPTIMA:12,7200 +0,95%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,8200 -0,78%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,6600 -2,20%
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:19,9300 +0,20%
- Γερμανία: Με ετήσια άνοδο 19% αποχαιρέτισε το 2024 ο δείκτης DAX, ράλι 43% από το 2023 - Οι νικητές και ηττημένοι της χρονιάς
- Φυσικό αέριο: Άνοδος 45% το 2024 - Δύσκολη αρχή το 2025 για τους Ευρωπαίους καταναλωτές
- ΤΑΙΠΕΔ: Εκκίνηση διεθνούς διαγωνισμού για την περαιτέρω ανάπτυξη της κρουαζιέρας στους λιμένες Κατάκολου, Πάτρας και Καβάλας
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.