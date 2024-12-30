Με περιορισμένες διακυμάνσεις κινήθηκαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου. Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση ξεχώρισαν οι μετοχές της Alpha Bank, της ΔΕΗ και της Ελλάκτωρ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.456,31 μονάδες, σημειώνοντας οριακή πτώση 0,07%.

Ενδοσυνεδριακά κυμάνθηκε σε εύρος διακύμανσης 6,97 μονάδων. Κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.461,83 μονάδες (+0,31%) και κατώτερη τιμή στις 1.454,86 μονάδες (-0,17%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 81,13 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 21.333.716 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε ανεπαίσθητη πτώση σε ποσοστό 0,01%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,61%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Alpha Bank (+2,63%), της ΔΕΗ (+1,93%), της Ελλάκτωρ (+1,85%) και της Optima (+0,95%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Σαράντης (-2,20%), της Motor Oil (-1,36%) και του ΟΤΕ (-1,02%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Ελλάκτωρ διακινώντας 8.119.569 και 2.307.458 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 13,09 εκατ. ευρώ και η Τέρνα Ενεργειακή με 10,31 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 48 μετοχές, 54 πτωτικά και 18 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Μπήτρος +10,00% και Αττικές Εκδόσεις +8,45%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Λεβεντέρης (κ) -7,41% και Μύλοι Κεπενού -6,99%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 39,8500 -0,75%

ALPHA BANK: 1,6215 +2,63%

AEGEAN AIRLINES: 10,0100 -0,89%

VIOHALCO: 5,3700 +0,94%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 18,3200 -0,87%

ΔΑΑ:8,0000 αμετάβλητη

ΔΕΗ: 12,1300 +1,93%

COCA COLA HBC:32,8800 -0,06%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,2000 +1,85%

ΕΛΠΕ: 7,5000 +0,54%

ELVALHALCOR: 1,9100 +0,53%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,5860 -0,71%

ΕΥΔΑΠ: 5,8300 αμετάβλητη

EUROBANK: 2,2400 +0,22%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,1500 -0,56%

MOTOR OIL: 20,2400 -1,36%

JUMBO: 25,3400 -0,55%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 33,1400 -0,12%

ΟΛΠ:30,1000 -0,33%

ΟΠΑΠ: 15,6000 -0,38%

ΟΤΕ: 14,5500 -1,02%

OPTIMA:12,7200 +0,95%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,8200 -0,78%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,6600 -2,20%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:19,9300 +0,20%

