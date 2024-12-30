Ο κύριος χρηματιστηριακός δείκτης της Γερμανίας ολοκλήρωσε το μεγαλύτερες διετές ράλι του εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία, ξεπερνώντας σε επίδοση άλλους ευρωπαϊκούς δείκτες, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Ειδικότερα, σήμερα ο δείκτης DAX έκλεισε με άνοδο 19% για το 2024, επεκτείνοντας το ράλι από τον Ιανουάριο του 2023 στο 43%. Ενώ ο δείκτης έχει μείνει πίσω από τον S&P 500 στις ΗΠΑ για το 2024, ξεπέρασε κατά πολύ τους περιφερειακούς ομολόγους του, συμπεριλαμβανομένου του βρετανικού FTSE 100 και του γαλλικού CAC 40.

Σημειώνεται ότι οι γερμανικές αγορές θα παραμείνουν κλειστές την παραμονή της Πρωτοχρονιάς και την 1η Ιανουαρίου, ενώ οι συναλλαγές θα συνεχιστούν την Πέμπτη.

Οι προσδοκίες για μια υγιή παγκόσμια οικονομία και μια ανάκαμψη στην Κίνα έχουν στηρίξει τις γερμανικές μετοχές σε μια εποχή που η εγχώρια οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με προκλήσεις. Η SAP SE συνέβαλε τα μέγιστα στα κέρδη του 2024, καθώς οι επενδυτές αναζητούσαν τεχνολογικούς τίτλους, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το ένα τρίτο του ράλι του δείκτη.

Η άνοδος άνω του 300% για τη Siemens Energy AG συνέβαλε στην υπεραπόδοση, ενώ η αύξηση των αμυντικών δαπανών βοήθησε στην υπερδιπλασιασμό της αξίας της μετοχής της Rheinmetall AG.

Αυτές οι ισχυρές επιδόσεις συνέβαλαν στην αντιστάθμιση των δυσκολιών σε ορισμένους από τους βασικούς τομείς της Γερμανίας.

Οι μετοχές της αυτοκινητοβιομηχανίας επλήγησαν από τη μείωση της ζήτησης και την αυξανόμενη δύναμη των κινεζικών κατασκευαστών ηλεκτρικών οχημάτων, με τις Volkswagen, Porsche και BMW να σημειώνουν απώλειες 20% ή περισσότερο. Η Bayer ήταν ο μεγαλύτερος ηττημένος με πτώση 43%, καθώς η εταιρεία βρέθηκε αντιμέτωπη με το σχέδιο ανάκαμψης και τις νομικές μάχες.

Οι αναλυτές αναμένουν τώρα πιο συγκρατημένα κέρδη το 2025, σύμφωνα με έρευνα του Bloomberg στις αρχές του μήνα. Βασικό σημείο ενδιαφέροντος θα είναι οι εθνικές εκλογές του Φεβρουαρίου, οι οποίες θα μπορούσαν να «ξεκλειδώσουν» περισσότερες δημοσιονομικές δαπάνες προς την εύθραυστη εγχώρια οικονομία.

Πηγή: skai.gr

