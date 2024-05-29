Η MYTILINEOS υπέγραψε δύο 10ετή συμβόλαια πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας με την Keppel DC REIT για Data Centers στο Δουβλίνο

Η Keppel DC REIT και η MYTILINEOS Energy & Metals υπέγραψαν δύο μακροπρόθεσμα συμβόλαια πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας (PPA) για την παροχή ενέργειας σε δύο εγκαταστάσεις της Keppel DC REIT στο Δουβλίνο, που θα παράγεται από δύο φωτοβολταϊκά πάρκα στην Ιρλανδία.

Όπως ανακοίνωσε η MYTILINEOS τα συγκεκριμένα φωτοβολταϊκά πάρκα βρίσκονται στο Gorey του Wexford, μια περιοχή που επωφελείται από την υψηλότερη ηλιακή ακτινοβολία στην Ιρλανδία και στο Goresbridge του Kilkenny, και αναμένεται να παράγουν συνολικά 14,28 MW ενώ, όταν ολοκληρωθούν, θα παράγουν περίπου 13,6 GWh ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως, μειώνοντας τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 6.250 τόνους CO2 σε ετήσια βάση.

O Gary Watson, Country Manager της Keppel DC REIT (Ireland), δήλωσε: "Ως αναγνωρισμένος πάροχος Data Centres στην Ιρλανδία, η Keppel DC REIT δεσμεύεται να επιτύχει μηδενικές καθαρές εκπομπές στις δραστηριότητές της στην Ιρλανδία έως το 2030, σύμφωνα με το σχέδιο δράσης της χώρας για το κλίμα και τη δέσμευσή της στο σύμφωνο για τα κλιματικά ουδέτερα Data Centres. Ενισχύοντας τη δέσμευσή μας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, πιστεύουμε ότι μπορούμε να υποστηρίξουμε καλύτερα τους στόχους βιωσιμότητας των πελατών μας."

Με αυτά τα PPAs, το 92% της ενέργειας που χρησιμοποιείται σήμερα στις δύο εγκαταστάσεις της Keppel DC REIT στο Δουβλίνο θα τροφοδοτείται από ανανεώσιμες πηγές στην Ιρλανδία.

H MYTILINEOS, μέσω των PPAs, θα καλύψει περίπου το 11% των συνολικών απαιτήσεων ισχύος των εν λόγω Data Centres. Τα φωτοβολταϊκά πάρκα θα ολοκληρωθούν το καλοκαίρι του 2024. Και τα δύο έργα έχουν αναπτυχθεί από την M Renewables της MYTILINEOS, έναν παγκοσμίως κορυφαίο integrated developer, με σημαντικό ιστορικό επιτυχημένων έργων. Η M Renewables ανέλαβε τη Μελέτη, Προμήθεια και Κατασκευή (EPC) των φωτοβολταϊκών πάρκων.

O Νίκος Παπαπέτρου, Executive Director M Renewables της MYTILINEOS, ανέφερε σχετικά με τη συμφωνία: "Η υπογραφή του πρώτου PPA της MYTILINEOS στην Ιρλανδία ενισχύει την παρουσία της εταιρείας στην τοπική αγορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης. Είμαστε υπερήφανοι που συνεργαζόμαστε με την Keppel, έναν διεθνή πάροχο αξιόπιστων Data Centers σε όλη την Ευρώπη και στις περιοχές Ασίας-Ειρηνικού, αναγνωρίζοντας την εξέχουσα ανάγκη για «πράσινες» λύσεις, σε μια απαιτητική αγορά ενέργειας."

Η MYTILINEOS δραστηριοποιείται στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο εδώ και 10 χρόνια και η Ιρλανδία αποτελεί στρατηγική χώρα για την Εταιρεία στους τομείς της ηλιακής ενέργειας, της αποθήκευσης ενέργειας και του υδρογόνου.

Η συνολική δυναμικότητα του ώριμου και εν λειτουργία παγκόσμιου χαρτοφυλακίου της M Renewables, που επεκτείνεται δυναμικά και στις πέντε ηπείρους, είναι πλέον της τάξεως των ~4,8 GW, ενώ συμπεριλαμβάνοντας και μία σειρά έργων σε αρχικό και μεσαίο στάδιο ανάπτυξης, δυναμικότητας περίπου ~5,7 GW, το παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο της MYTILINEOS πλέον ξεπερνά τα 10 GW.

Η Matheson and Our New Energy ήταν οι σύμβουλοι της MYTILINEOS για αυτή τη συναλλαγή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

