Κομισιόν: Σχέδιο για απεξάρτηση από τα κινεζικές σπάνιες γαίες

Στη σκιά του πολέμου στην Ουκρανία η ΕΕ φοβάται ότι το Πεκίνο μπορεί να χρησιμοποιήσει τα πλούσια και πολύτιμα κοιτάσματα των σπάνιων γαιών της ως «όπλο». Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει νέο σχέδιο για την απεξάρτηση της ΕΕ από την Κίνα για στρατηγικής σημασίας πρώτες ύλες, ανακοίνωσε το Σάββατο η πρόεδρος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Σύμφωνα με το Politico, η εκτελεστική επικεφαλής της ΕΕ προειδοποίησε για «σαφή επιτάχυνση και κλιμάκωση στον τρόπο με τον οποίο οι αλληλεξαρτήσεις αξιοποιούνται και εργαλειοποιούνται», σε ομιλία της σε συνέδριο του Βερολίνου.

Τους τελευταίους μήνες, η Κίνα έχει αυστηροποιήσει τους ελέγχους εξαγωγών για τις σπάνιες γαίες και άλλα κρίσιμα υλικά. Η ασιατική υπερδύναμη ελέγχει σχεδόν το 70% της παγκόσμιας παραγωγής σπάνιων γαιών και σχεδόν το σύνολο της διύλισης.

Η απάντηση της ΕΕ «πρέπει να αντιστοιχεί στην κλίμακα των κινδύνων που αντιμετωπίζουμε σε αυτόν τον τομέα», επισήμανε η φον ντερ Λάιεν, προσθέτοντας ότι «επικεντρωνόμαστε στην εξεύρεση λύσεων με τους Κινέζους ομολόγους μας».

Οι Βρυξέλλες και το Πεκίνο πρόκειται να συζητήσουν το ζήτημα των ελέγχων των εξαγωγών κατά τη διάρκεια συναντήσεών τους την επόμενη εβδομάδα.

«Ωστόσο, είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας για να αντιδράσουμε εάν χρειαστεί», προειδοποίησε η επικεφαλής της εκτελεστικής εξουσίας της ΕΕ.

Αυτή η δήλωση αφήνει να εννοηθεί ότι η Επιτροπή θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το πιο ισχυρό εμπορικό όπλο της ΕΕ - το Μέσο κατά του Καταναγκασμού.

Η εξέλιξη έρχεται μετά την έκκληση του Γάλλου πρόεδρου Εμανουέλ Μακρόν προς την Κομισιόν να ενεργοποιήσει το «εμπορικό μπαζούκα» στη συνάντηση των ηγετών της ΕΕ της περασμένης Πέμπτης. Η προσπάθειά του δεν έχει βρει μεγάλη υποστήριξη από άλλους Ευρωπαίους ηγέτες.

Σχέδιο RESourceEU

Για να «σπάσει» την υπερβολική εξάρτηση της ΕΕ από την Κίνα για εισαγωγές στρατηγικής σημασίας ορυκτών, η Επιτροπή θα υποβάλει ένα «σχέδιο RESourceEU», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν.

Δεν παρείχε πολλές λεπτομέρειες σχετικά με το σχέδιο, ούτε πότε θα παρουσιαστεί. Αλλά σημείωσε ότι θα ακολουθήσει ένα παρόμοιο μοντέλο με το σχέδιο REPowerEU που εισήγαγε η Επιτροπή το 2022 για τη σταδιακή εξάλειψη της εξάρτησης από ρωσικά ορυκτά καύσιμα μετά την παράνομη εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία.

Στο πλαίσιο του REPowerEU, η Επιτροπή πρότεινε την επένδυση 225 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη διαφοροποίηση των οδών εφοδιασμού ενέργειας, την επιτάχυνση της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τη βελτίωση των διασυνδέσεων των δικτύων σε ολόκληρη την ΕΕ και την ενίσχυση της αγοράς υδρογόνου της ΕΕ, μεταξύ άλλων μέτρων. Η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ υπέβαλε επίσης μια νομοθετική πρόταση, η οποία βρίσκεται επί του παρόντος υπό διαπραγμάτευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, για την απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου έως το τέλος του 2027.

Στόχος του RESourceEU «είναι να διασφαλίσει την πρόσβαση σε εναλλακτικές πηγές κρίσιμων πρώτων υλών βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα για την ευρωπαϊκή μας βιομηχανία», εξήγησε η πρόεδρος της Επιτροπής. «Ξεκινά με την κυκλική οικονομία. Όχι για περιβαλλοντικούς λόγους. Αλλά για την αξιοποίηση των κρίσιμων πρώτων υλών που περιέχονται ήδη στα προϊόντα που πωλούνται στην Ευρώπη», είπε.

Πρόσθεσε ότι η ΕΕ «θα επιταχύνει τις εργασίες για τις εταιρικές σχέσεις κρίσιμων πρώτων υλών με χώρες όπως η Ουκρανία και η Αυστραλία, ο Καναδάς, το Καζακστάν, το Ουζμπεκιστάν, η Χιλή και η Γροιλανδία».

«Η Ευρώπη δεν μπορεί πλέον να κάνει τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο. Μάθαμε αυτό το μάθημα με επώδυνο τρόπο με την ενέργεια. Δεν θα το επαναλάβουμε με τα κρίσιμης σημασίας ορυκτά» ξεκαθάρισε η φον ντερ Λάιεν.

