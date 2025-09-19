Αμετάβλητη στη βαθμίδα «Baa3» με «σταθερές» προοπτικές παρέμεινε η πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας από τον αμερικανικό οίκο Moody's, ο οποίος δεν επικαιροποίησε την Παρασκευή την αξιολόγησή του για την ελληνική οικονομία όπως ήταν προγραμματισμένο.

Ο αμερικανικός οίκος σημειώνει ότι η ανακοίνωσή του «δεν αποτελεί αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας ούτε ένδειξη για πιθανή αξιολόγηση στο εγγύς μέλλον».

Η Moody's επισημαίνει ότι η υφιστάμενη αξιολόγηση της Ελλάδας στο «Baa3» στηρίζεται στο ισχυρό ιστορικό μεταρρυθμίσεων της χώρας, το οποίο έχει οδηγήσει σε ορατές βελτιώσεις στους θεσμούς και στο επίπεδο διακυβέρνησης, σε ισχυρότερες επενδύσεις και σε έναν υγιέστερο τραπεζικό τομέα. Επιπλέον, προσθέτει ότι η ευνοϊκή δομή του χρέους, παρότι παραμένει πολύ υψηλό, και το μεγάλο ταμειακό απόθεμα λειτουργούν ως αντισταθμιστικοί παράγοντες.

Ο οίκος τονίζει ότι η ελληνική οικονομία έχει επιδείξει ισχυρό ρυθμό απορρόφησης σημαντικών κεφαλαίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία, παράλληλα με τις ιδιωτικές επενδύσεις, θα στηρίξουν την ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. Προσθέτει δε, ότι σε συνδυασμό με τις συνεχιζόμενες μεταρρυθμίσεις, το γεγονός αυτό θα βοηθήσει στην αύξηση της δυνητικής ανάπτυξης και θα αντισταθμίσει εν μέρει τις αρνητικές επιπτώσεις από τα δυσμενή δημογραφικά στοιχεία.

Επισημαίνει επίσης, ότι η δημοσιονομική επίδοση της Ελλάδας συνεχίζει να ξεπερνά τις προσδοκίες, με τη χώρα να καταγράφει πρωτογενές πλεόνασμα 4,8% του ΑΕΠ το 2024, πολύ πάνω από τον αρχικό στόχο του προϋπολογισμού για 2,1% του ΑΕΠ.

Αυτή η ισχυρή επίδοση, εν μέρει, αντανακλά τη συνεχιζόμενη επιτυχία των μέτρων κατά της φοροδιαφυγής που έχει εφαρμόσει η κυβέρνηση, με τον οίκο να προσθέτει ότι αυτή η ισχυρή δημοσιονομική επίδοση σε συνδυασμό με την ισχυρή ονομαστική ανάπτυξη, συνέβαλε στην ετήσια μείωση άνω των 10 ποσοστιαίων μονάδων του χρέους της χώρας.

Η Moody's τονίζει ότι αυτή η υπεραπόδοση συνεχίστηκε και το 2025, γεγονός που οδήγησε την κυβέρνηση να ανεβάσει τον στόχο της για το πρωτογενές πλεόνασμα, ταυτόχρονα με τη θέσπιση πρόσθετων μέτρων στήριξης για τα νοικοκυριά χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος.

Σημειώνει ακόμη ότι η Ελλάδα συνεχίζει επίσης να εμφανίζει καλές επιδόσεις σε σχέση με τους ομολόγους της στην εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (NRRP), με ουσιαστική πρόοδο τόσο στο σκέλος των επιχορηγήσεων όσο και σε αυτό των δανείων. Παρ' όλα αυτά, με μόνο το 59,3% των συνολικών κονδυλίων χρηματοδότησης να έχει εκταμιευτεί μέχρι σήμερα, η Ελλάδα έχει αναθεωρήσει το ΕΣΑΑ της, προκειμένου να μεγιστοποιήσει τις πιθανότητες να απορροφήσει τα υπόλοιπα κεφάλαια.

Η οικονομική ισχύς της Ελλάδας, που βαθμολογείται με «baa1», ισορροπεί το υψηλότερο επίπεδο πλούτου σε σχέση με χώρες αντίστοιχης πιστοληπτικής αξιολόγησης και τις ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης την επόμενη τριετία, έναντι του μετρίου οικονομικού μεγέθους της χώρας και των προκλήσεων που δημιουργούν τα δημογραφικά στοιχεία για τη δυνητική ανάπτυξη.

Η βαθμολογία «baa1» όσον αφορά τους θεσμούς και το επίπεδο διακυβέρνησης αντανακλά την ισχυρή δυναμική στην εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, οι οποίες έχουν ήδη φέρει απτά αποτελέσματα σε διάφορους τομείς.

Η αναδιάρθρωση του χρέους του 2012, ωστόσο, συνεχίζει να επιβαρύνει την αξιολόγηση. Η δημοσιονομική ισχύς στη βαθμίδα «ba1» βασίζεται στο πολύ υψηλό αλλά ταχέως μειούμενο δημόσιο χρέος, το οποίο υποστηρίζεται από την ευνοϊκή δομή του με τα χαμηλά επιτόκια και τις μακροχρόνιες ωριμάνσεις.

Όσον αφορά τις σταθερές προοπτικές, όπως σημειώνει η Moody's, ενσωματώνουν την άποψή της ότι η τρέχουσα πολύ ισχυρή δημοσιονομική απόδοση είναι πιθανό να μετριαστεί με την πάροδο του χρόνου, αν και το χρέος θα συνεχίσει να μειώνεται. Επίσης, εξισορροπεί το γεγονός ότι ορισμένες από τις κύριες πιστωτικές προκλήσεις της Ελλάδας θα βελτιωθούν αργά έναντι των θετικών πιστωτικών στοιχείων ενός σταθερού θεσμικού και πολιτικού περιβάλλοντος.

Παράλληλα ενσωματώνουν την παραδοχή ότι η ολοκλήρωση των θεσμικών και ενισχυτικών της ανάπτυξης οικονομικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων θα απαιτήσει χρόνο, με τον οίκο να εκτιμά επίσης ότι η οικονομική ανάπτυξη είναι πιθανό να επιβραδυνθεί σε σχέση με τα τρέχοντα υψηλά επίπεδά της μόλις ολοκληρωθεί η απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Εν μέρει, όπως τονίζει αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα δυσμενή δημογραφικά στοιχεία θα δημιουργήσουν σημαντικά εμπόδια στην ανάπτυξη, παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης να αυξήσει τα ποσοστά συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό και να εφαρμόσει διαρθρωτικές μακροοικονομικές μεταρρυθμίσεις.

Η Moody's προσθέτει πως αν και το χρέος έχει μειωθεί γρήγορα τα τελευταία χρόνια, θα παραμείνει ένα από τα υψηλότερα μεταξύ των χωρών που αξιολογεί μέχρι το τέλος αυτής της δεκαετίας. Επίσης, αναγνωρίζει ότι οι ελληνικές αρχές χρησιμοποιούν τη θετική δυναμική που δημιουργείται από τα κεφάλαια RRF για να εφαρμόσουν αποτελεσματικά οικονομικές και δημοσιονομικές πολιτικές που υποστηρίζουν την πίστωση, μια πολιτική επιλογή που μειώνει τους καθοδικούς για την αξιολόγηση της χώρας που μπορεί να προκληθούν από αυτές τις οικονομικές και δημοσιονομικές αδυναμίες.

Τέλος, σημειώνει ότι θα μπορούσε να εξετάσει ανοδική αξιολόγηση της Ελλάδας εάν δει ότι ενισχύεται η πιθανότητα η μεσοπρόθεσμη αναπτυξιακή δυναμική να αυξηθεί περισσότερο από ό,τι εκτιμά τώρα. Επίσης τονίζει ότι αν και οι βελτιώσεις σε τομείς όπως η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του δικαστικού συστήματος ή η διαφοροποίηση της οικονομίας απαιτούν χρόνο, ενδείξεις επιτάχυνσης της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων θα αποτελούσαν θετική εξέλιξη για την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας. Επιπλέον, εάν ο ρυθμός μείωσης του χρέους της Ελλάδας υπερβεί τις τρέχουσες προσδοκίες της θα ήταν επίσης πιστωτικά θετική εξέλιξη, εφόσον κατά την άποψή της είναι πιθανόν να διατηρηθεί.

Αντίθετα, λόγοι για την υποβάθμιση της αξιολόγησης της χώρας θα μπορούσαν να προκύψουν εάν η πολιτική που ακολουθείται τα τελευταία χρόνια αντιστραφεί ή εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι προηγούμενες μεταρρυθμίσεις δεν αποφέρουν τα αναπτυξιακά και δημοσιονομικά οφέλη που αναμένει σήμερα. Συγκεκριμένα, ενδείξεις μιας ουσιαστικής επιδείνωσης της δημοσιονομικής θέσης της κυβέρνησης, πιθανώς σε συνδυασμό με μια απότομη επιδείνωση της υγείας του τραπεζικού τομέα, θα ήταν λόγοι υποβάθμισης της αξιολόγησης, όπως και μια οπισθοδρόμηση στις διαρθρωτικές μακροοικονομικές ή δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις.

Επίσης, μια έντονη επιδείνωση της γεωπολιτικής κατάστασης στην Ευρώπη, η οποία θα έδινε απτά στοιχεία για εξασθένιση της υποστήριξης από βασικούς συμμάχους της, ιδίως τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα αποτελούσε επίσης λόγο για υποβάθμιση των προοπτικών ή της αξιολόγησης της χώρας.

Υπενθυμίζεται ότι ο αμερικανικός οίκος ήταν ο τελευταίος που έδωσε στην Ελλάδα την ελάχιστη επενδυτική βαθμίδα (Baa3), στις 15 Μαρτίου, με καθυστέρηση περίπου 1,5 χρόνο από τους άλλους οίκους αξιολόγησης, αλλάζοντας παράλληλα τις προοπτικές της οικονομίας σε «σταθερές» από «θετικές».

Σημειώνεται ότι είχε προηγηθεί πριν από δύο εβδομάδες η αξιολόγηση του καναδικού οίκου DBRS, που επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της χώρας στη βαθμίδα «ΒΒΒ» με σταθερές προοπτικές.

Ο «χορός» των αξιολογήσεων θα συνεχιστεί στις 17 Οκτωβρίου με την αξιολόγηση του οίκου Standard & Poor’s, στις 7 Νοεμβρίου θα ακολουθήσει η ετυμηγορία της Scope, ενώ την τελευταία αξιολόγηση για φέτος θα δώσει η Fitch, στις 14 Νοεμβρίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.