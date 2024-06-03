Μικραίνουν οι συσκευασίες, αυξάνονται οι τιμές στα αφρόλουτρα

Shrinkflation και πάλι. Μικραίνουν οι συσκευασίες, μεγαλώνουν οι τιμές τώρα στα αφρόλουτρα.

Για παράδειγμα, η συσκευασία των 720 ml έχει σχεδόν καθολικά αντικατασταθεί από συσκευασίες των 600 ml και των 400 ml, οι οποίες έχουν αρκετά υψηλότερη τιμή ανά λίτρο σε σύγκριση με τη μεγαλύτερη συσκευασία, σύμφωνα με την "Καθημερινή".

Έτσι, ενώ η αρχική τιμή λίτρου για το ίδιο ακριβώς προϊόν στη συσκευασία των 720 ml ήταν 8,32 ευρώ, η αρχική τιμή λίτρου στη συσκευασία των 400 ml είναι 13,63 ευρώ/λίτρο και στη συσκευασία των 600 ml είναι 11,13 ευρώ/λίτρο.

Έτσι η αρχική τιμή ανά λίτρο είναι κατά 63,82% υψηλότερη στη συσκευασία των 400 ml σε σύγκριση με αυτήν στη συσκευασία των 720 ml και κατά 33% ακριβότερη στη συσκευασία των 600 ml.

Πηγή: skai.gr

