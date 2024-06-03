Άνοδο σημείωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, ακολουθώντας την πορεία των ασιατικών μετοχών, ενώ οι επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τα επιτόκια αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,5% στις 10:28 ώρα Ελλάδας, παρατείνοντας τα κέρδη για τρίτη συνεχή συνεδρίαση.

Οι περισσότεροι κλαδικοί δείκτες κινούνταν ανοδικά, με τις μετοχές τεχνολογίας να είναι μεταξύ αυτών με τα περισσότερα κέρδη, σημειώνοντας άνοδο σχεδόν 1%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.