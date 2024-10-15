Την Τρίτη 15 Οκτωβρίου κατατέθηκε, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προθεσμίες, το Draft Budgetary Plan (DBP) 2025 από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το DBP επιβεβαιώνει τα δημοσιονομικά μεγέθη των ετών 2024 και 2025, όπως αποτυπώθηκαν στο Προσχέδιο Προϋπολογισμού 2025 που κατατέθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2024 στην Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής. Με αυτόν το τρόπο επιβεβαιώνεται και ως προς την διεθνή κοινότητα, ότι ο στόχος για διατήρηση των πρωτογενών δαπανών εντός των ορίων που τίθενται στο Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό-Διαρθρωτικό Σχέδιο 2025-2028 είναι εφικτός.

Παράλληλα, στο DBP περιλαμβάνονται όλα τα δημοσιονομικά μέτρα όπως εξαγγέλθηκαν το προηγούμενο διάστημα και έχουν αποτυπωθεί στο Προσχέδιο του Προϋπολογισμού 2025, ενώ παρατίθενται αναλυτικά και οι υλοποιούμενες μεταρρυθμίσεις που συνάδουν με τις Ευρωπαϊκές προτεραιότητες.

Ακόμη στο DBP καταγράφεται ως αποτέλεσμα των νέων δημοσιονομικών μέτρων της κυβέρνησης, η μείωση τόσο των δεικτών φτώχιας, όσο και η μείωση των σχετικών δεικτών ανισοτήτων.



