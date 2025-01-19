Ο αλγόριθμος και το λογισμικό της ΑΑΔΕ εντόπισε ότι τα POS αρκετών επιχειρήσεων δεν διασυνδέονται με τις ταμειακές τους μηχανές. 'Αμεσα, σχεδιάστηκαν στοχευμένες ελεγκτικές δράσεις ευρείας κλίμακας σε όλη τη χώρα.

Στο πλαίσιο αυτών των δράσεων, τα ελεγκτικά κλιμάκια της ΑΑΔΕ διαπίστωσαν ότι γνωστό νυχτερινό κέντρο στην Αθήνα, τις ημέρες των γιορτών, οπότε η κίνηση ήταν αυξημένη, δεν είχε προβεί στη διασύνδεση κανενός από τα τέσσερα (4) POS με τις αντίστοιχες ταμειακές μηχανές, που διέθετε. Στην επιχείρηση επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα προστίμα.

Στην Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια επιτόπιου ελέγχου σε μεγάλη επιχείρηση fast food, κανένα από τα οχτώ τερματικά POS δεν ήταν συνδεδεμένο με τις ταμειακές μηχανές. Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι, κατά τη διάρκεια του ελέγχου, η επιχείρηση ξεκίνησε να συνδέει τα τερματικά με τις ταμειακές. Ωστόσο, τα ελεγκτικά κλιμάκια προέβησαν στον καταλογισμό του σχετικού προστίμου.

Επίσης, σε επόμενο στοχευμένο έλεγχο σε νυχτερινό κέντρο των βορείων προαστίων, διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση διατηρούσε, μεταξύ άλλων, μια ταμειακή μηχανή, η οποία δεν διαβίβαζε τις αποδείξεις που εξέδιδε και το αντίστοιχο POS δεν ήταν συνδεδεμένο, με συνέπεια να επιβληθούν τα ανάλογα πρόστιμα και να ανασταλεί η λειτουργία της επιχείρησης για δύο ημέρες.

Αντίστοιχες διαπιστώσεις προέκυψαν και κατόπιν επιτόπιων ελέγχων σε δύο επιχειρήσεις εστίασης (εστιατόρια) στην Αράχωβα, οι οποίες είχαν παραλείψει να διασυνδέσουν τα POS με τις ταμειακές τους μηχανές, με αποτέλεσμα να καταλογιστούν σε βάρος τους τα προβλεπόμενα ποσά προστίμων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

