Κατώτατος μισθός: Αντίστροφη μέτρηση - Πότε αναμένεται να τεθεί σε ισχύ

Το «πράσινο φως» για την έναρξη της διαδικασίας καθορισμού του κατώτατου μισθού για το 2025 έδωσε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, με την αποστολή προσκλητήριων επιστολών, με τις οποίες καλεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να υποδείξουν τα μέλη τα οποία θα συγκροτήσουν τις δύο Επιτροπές που θα συμμετάσχουν στη διαβούλευση.

Στο πλαίσιο αυτό, πρόκειται να συγκροτηθεί Επιτροπή Διαβούλευσης, την οποία θα απαρτίζουν πέντε εκπρόσωποι οργανώσεων εργαζομένων, πέντε εκπρόσωποι εργοδοτικών οργανώσεων και ο Πρόεδρος του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.), ώστε οι κοινωνικοί εταίροι να καταλήξουν σε ένα κοινό πόρισμα και να μην κατατίθεται ξεχωριστή εισήγηση από τον κάθε κοινωνικό εταίρο, όπως συνέβαινε, μέχρι πρόσφατα.

Επίσης, συγκροτείται πενταμελής Επιστημονική Επιτροπή, με τη συμμετοχή ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων σε θέματα οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων οικονομίας της εργασίας, υποδεικνυόμενων από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), καθώς και τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε.).

Οι δύο Επιτροπές θα υποβάλουν τα υπομνήματά τους, προκειμένου αυτά να ληφθούν υπ' όψιν για το ύψος της αύξησης του κατώτατου μισθού για το έτος 2025 και θα ακολουθήσει η εισήγηση της κα Κεραμέως και του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργικό Συμβούλιο, με στόχο ο νέος κατώτατος μισθός να τεθεί σε ισχύ από τον Απρίλιο 2025.

Δέσμευση της κυβέρνησης είναι ο κατώτατος μισθός να φτάσει στα 950 ευρώ έως το 2027, γεγονός που συνεπάγεται συνολική αύξηση κατά 46,2% από το 2019.

Σήμερα, ο κατώτατος μισθός ανέρχεται στα 830 ευρώ από 650 ευρώ το 2019, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 28%.

Σημειώνεται ότι, από εφέτος, ο εισαγωγικός μισθός στο Δημόσιο εξισώνεται με τον κατώτατο μισθό του ιδιωτικού τομέα με ταυτόχρονη οριζόντια αύξηση σε όλα τα μισθολογικά κλιμάκια. Εφεξής, το εισαγωγικό κλιμάκιο στο Δημόσιο θα διαμορφώνεται, βάσει του καθορισμού του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα, ενώ θα αυξάνονται και τα υπόλοιπα κλιμάκια.

Παράλληλα, η αύξηση του κατώτατου μισθού συνοδεύεται από τη μείωση του κόστους για τις επιχειρήσεις, μέσω της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών, δίνοντας κίνητρα για επενδύσεις και προσλήψεις.

Με βάση τον προγραμματισμό, οι ασφαλιστικές εισφορές αναμένεται να μειωθούν σχεδόν κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες έως το 2027, ενώ, από το 2019 έως το 2025, έχουν ήδη μειωθεί κατά 5,4 ποσοστιαίες μονάδες.

Τι αλλάζει από τον κατώτατο του 2028

Από τα μέσα του 2027, θα τεθεί σε εφαρμογή νέος μηχανισμός καθορισμού του κατώτατου μισθού.

Βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η βελτίωση των αποδοχών των εργαζομένων και η ενίσχυση της αγοραστικής δύναμής τους, συνδέοντας τις αυξήσεις με την οικονομική ανάπτυξη.

Με το νέο σύστημα, το ποσοστό της ετήσιας αύξησης του κατώτατου μισθού θα είναι το άθροισμα του ετήσιου ποσοστού μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, ειδικά για τα νοικοκυριά στο χαμηλότερο 20% της εισοδηματικής κατανομής και του μισού του ετήσιου ποσοστού μεταβολής της αγοραστικής δύναμης του Γενικού Δείκτη Μισθών κατά την ίδια χρονική περίοδο. Συμπερασματικά, θα λαμβάνεται υπ' όψιν η ακρίβεια για τα νοικοκυριά στο χαμηλότερο 20% της εισοδηματικής κατανομής και η αύξηση της παραγωγικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Ο μαθηματικός τύπος για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού έχει ως βάση το γαλλικό μοντέλο και λαμβάνει υπ' όψιν αντικειμενικά και διαφανή οικονομικά στοιχεία, ενώ και άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και η Ολλανδία, εφαρμόζουν παρόμοια συστήματα.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, οι καινοτομίες του νέου συστήματος είναι ότι ενισχύει την ασφάλεια για τους εργαζόμενους, καθώς προβλέπεται ότι ο κατώτατος μισθός δεν μπορεί να μειωθεί, το ύψος του συνδέεται με πραγματικά οικονομικά μεγέθη, όπως ο πληθωρισμός και η παραγωγικότητα, βασίζεται σε αντικειμενικά δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη στο σύστημα και συμπεριλαμβάνει τον δημόσιο τομέα, ώστε εφεξής, για πρώτη φορά, οι δημόσιοι υπάλληλοι να προστατεύονται από τον κατώτατο μισθό και να λαμβάνουν την εκάστοτε ονομαστική αύξηση του κατώτατου μισθού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.