FT: Επιμήκυνση ομολόγων της περιόδου της πανδημίας εξετάζει η ΕΕ

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Αξιωματούχοι της ΕΕ εξετάζουν τρόπους να επιμηκύνουν το χρόνο αποπληρωμής ομολόγων ύψους εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ από την εποχή της πανδημίας ώστε να αποφύγουν την επιβάρυνση του κοινού προϋπολογισμού με τα κόστη εξόφλησης, αναφέρουν σε ρεπορτάζ από τις Βρυξέλλες οι Financial Times.

Μια τέτοια κίνηση έχει στηριχτεί από τον πρώην διοικητή της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι και θα παρέτεινε το χρόνο αποπληρωμής οφειλών έως και 350 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η βρετανική οικονομική εφημερίδα αναφέρει πως οι σχετικές συζητήσεις βρίσκονται σε αρχικό στάδιο και αφορούν το πώς θα μπορούσαν να ξεπεραστούν «σημαντικοί νομικοί περιορισμοί», η σθεναρή αντίσταση από πρωτεύουσες όπως το Βερολίνο, αλλά και οι επιφυλάξεις των επενδυτών.

Η επιλογή πάντως εξετάζεται λόγω του «φόβου» στις Βρυξέλλες ότι αν δεν περιοριστεί το κόστος αποπληρωμής των ομολόγων της πανδημίας, τότε θα μπορούσε να μετριάσει το μέγεθος των δαπανών της ΕΕ τα προσεχή χρόνια.

Πηγή: skai.gr

