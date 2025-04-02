Την εμπλοκή και ιδιωτών στην προσπάθεια είσπραξης των ληξιπρόθεσμων χρεών από ασφαλιστικές εισφορές που ανέρχονται σε 50 δισ. ευρώ προβλέπει νομοθετική ρύθμιση που προωθεί το υπουργείο Εργασίας.

Η είσπραξη και τα αναγκαστικά μέτρα εις βάρος οφειλετών θα συνεχίσουν να είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, όπως αναφέρει η Καθημερινή.

Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που θα επιλεγούν κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού θα αναλάβουν μεταξύ άλλων, την εκκαθάριση του αρχείου οφειλετών, τους οποίους θα ενημερώνουν για το χρέος τους, τις δυνατότητες ρύθμισης κτλ.

Τέτοιες συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα εφαρμόζονται σε πολλές χώρες, όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.