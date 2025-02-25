Η μεγαλύτερη τράπεζα της Σιγκαπούρης θα περικόψει περίπου 4.000 θέσεις εργασίας τα επόμενα τρία χρόνια λόγω της τεχνητής νοημοσύνης.

«Η μείωση του εργατικού δυναμικού θα προέλθει από φυσική φθορά καθώς προσωρινοί ρόλοι θα καταργηθούν τα επόμενα χρόνια», αναφέρει εκπρόσωπος της τράπεζας DBS στο BBC. Ο ίδιος σημειώνει πως το μόνιμο προσωπικό δεν αναμένεται να επηρεαστεί από τις περικοπές αυτές.

Ο απερχόμενος διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Piyush Gupta, είπε πως αναμένει να δημιουργήσει περίπου 1.000 νέες θέσεις εργασίας που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Η DBS μία από τις πρώτες μεγάλες τράπεζες που προσφέρουν λεπτομέρειες σχετικά με το πώς το AI θα επηρεάσει τις δραστηριότητές της. Η εταιρεία δεν ανέφερε πόσες θέσεις εργασίας θα περικοπούν στη Σιγκαπούρη ή ποιοι θα επηρεαστούν. Η DBS απασχολεί σήμερα μεταξύ 8.000 και 9.000 εργαζόμενους με προσωρινή απασχόληση και συνολικά στο δυναμικό της έχει 41.000 άτομα.

Πέρυσι, ο Gupta δήλωσε ότι η DBS εργαζόταν πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη για πάνω από μια δεκαετία. «Σήμερα αναπτύσσουμε πάνω από 800 μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης σε 350 περιπτώσεις χρήσης και αναμένουμε ότι ο μετρούμενος οικονομικός αντίκτυπος αυτών θα ξεπεράσει τα 745 εκατ. δολάρια το 2025», πρόσθεσε.

Η συνεχιζόμενη διάδοση της τεχνολογίας έχει θέσει τα οφέλη και τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να αναφέρει το 2024 ότι πρόκειται να επηρεάσει σχεδόν το 40% όλων των θέσεων εργασίας παγκοσμίως.

Η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα δήλωσε χαρακτηριστικά πως «στα περισσότερα σενάρια, η τεχνητή νοημοσύνη πιθανότατα θα επιδεινώσει τη συνολική ανισότητα».

Ο διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας, Άντριου Μπέιλι, δήλωσε πέρυσι στο BBC ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα είναι ένας «μαζικός καταστροφέας θέσεων εργασίας» και ότι οι εργαζόμενοι θα μάθουν να εργάζονται με τις νέες τεχνολογίες. Ο ίδιος σημείωσε πως ενώ υπάρχουν κίνδυνοι με την τεχνητή νοημοσύνη, «υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες με αυτήν».

