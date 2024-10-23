Μυτιληναίος: Δεύτερη θητεία στο τιμόνι της Eurometaux

Ως Πρόεδρος της Eurometaux, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιομηχανία μη σιδηρούχων μετάλλων επανεξελέγη ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της METLEN Energy & Metals, κατά τη διάρκεια της Γενικής της Συνέλευσης. Η ανανέωση της θητείας του για δεύτερη διετή περίοδο έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για τον ευρωπαϊκό τομέα μετάλλων, που αντιμετωπίζει πρωτοφανείς προκλήσεις, αλλά και σημαντικές ευκαιρίες.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας, ο κ. Μυτιληναίος επέβλεψε την ενεργή συμμετοχή της Eurometaux στη διαμόρφωση της Πράξης για τις Κρίσιμες Πρώτες Ύλες, μια προσπάθεια που υπογράμμισε τον ζωτικό ρόλο των μετάλλων για τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης. Στο μέλλον, η Ένωση θα δώσει προτεραιότητα στην υλοποίηση της Πράξης, διασφαλίζοντας ότι η βιομηχανία μετάλλων της Ευρώπης μπορεί να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση για πρώτες ύλες απαραίτητες για τις τεχνολογίες καθαρής ενέργειας.

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της METLEN, τόνισε:

«Είναι τιμή μου να συνεχίζω να υπηρετώ την Eurometaux ως Πρόεδρός της. Τα τελευταία δύο χρόνια, ο κλάδος μας έχει αντιμετωπίσει εξαιρετικές προκλήσεις, από τις αυξήσεις στις τιμές ενέργειας, έως τις διαταραχές στις αλυσίδες εφοδιασμού. Παρά ταύτα, έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο, κυρίως με την υιοθέτηση της Πράξης για τις Κρίσιμες Πρώτες Ύλες της ΕΕ, η οποία θέτει φιλόδοξους στόχους για τις δυνατότητες εξόρυξης, επεξεργασίας και ανακύκλωσης. Επίσης, έχουμε καταφέρει να φέρουμε την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας της ΕΕ. Τα μέταλλα είναι η ψυχή της βιομηχανικής στρατηγικής της Ευρώπης για την προώθηση της “πράσινης” και ψηφιακής μετάβασης. Καθώς κοιτάμε μπροστά, καλούμε τους νομοθέτες να ανταποκριθούν στα αιτήματά μας με αποφασιστική δράση, διασφαλίζοντας ότι οι παραγωγοί μετάλλων της Ευρώπης θα μπορούν να ευημερήσουν σε ένα ανταγωνιστικό και βιώσιμο περιβάλλον.»

Ο Guy Thiran, Γενικός Διευθυντής της Eurometaux, σχολίασε:

«Η Eurometaux θα συνεχίσει να εργάζεται υπό την καθοδήγηση του κ. Μυτιληναίου εν μέσω μίας κρίσιμης περιόδου, όπου ο ρόλος των μετάλλων στην προώθηση των “πράσινων” και ψηφιακών μεταβάσεων της Ευρώπης δεν ήταν ποτέ πιο καίριος. Υπό την ηγεσία του, η Eurometaux έχει αναδειχθεί ως μία εκ των βασικών συνομιλητών για τη διαμόρφωση του βιομηχανικού μέλλοντος της ΕΕ, με μεγάλες ευκαιρίες και ανυπέρβλητες προκλήσεις, εξασφαλίζοντας μια θέση στο επίκεντρο της πολιτικής ατζέντας της ΕΕ».

Τα επόμενα δύο χρόνια, η Eurometaux θα δώσει προτεραιότητα στη συνεργασία με τις Ευρωπαϊκές Αρχές τόσο στις Βρυξέλλες όσο και στα κράτη μέλη για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του επερχόμενου Clean Industrial Deal. Μια κύρια προτεραιότητα θα είναι η υποστήριξη της υλοποίησης της Πράξης για τις Κρίσιμες Πρώτες Ύλες, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα επιτευχθούν οι προβλεπόμενοι στόχοι. Πρώτον και κύριον, αυτό σημαίνει την εξασφάλιση ενός παγκόσμια ανταγωνιστικού εφοδιασμού ενέργειας για τη βιομηχανία, και η Eurometaux ήδη συνεργάζεται με τους θεσμούς με συγκεκριμένες προτάσεις που θα το επιτύχουν αυτό. Άλλες κύριες προτεραιότητες περιλαμβάνουν τη μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα χημικά (REACH), το Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών της ΕΕ και τον Μηχανισμό Προσαρμογής Άνθρακα στα Σύνορα, την υλοποίηση των νέων πολιτικών δέουσας επιμέλειας της ΕΕ και το πλαίσιο βιώσιμων προϊόντων.

Σχετικά με την Eurometaux

Πρόκειται για την ένωση που εκπροσωπεί τους βιομηχανικούς κλάδους μη- σιδηρούχων μετάλλων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των μεταλλείων, των μεταλλουργιών, της μεταποίησης και της ανακύκλωσης των βασικών μετάλλων, των πολύτιμων μετάλλων και των δευτερευόντων μετάλλων. Συνολικά ο κλάδος απασχολεί άμεσα 500.000 άτομα και έμμεσα περισσότερα από 3 εκατ. σε περίπου 900 παραγωγικές εγκαταστάσεις, με ετήσιο κύκλο εργασιών €120 δισ.

