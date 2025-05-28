Με αρνητικό πρόσημο οι πωλήσεις smartphones στην Ευρώπη

Πτωτική ήταν η πορεία των πωλήσεων στην ευρωπαϊκή αγορά smartphones (εξαιρουμένης της Ρωσίας), η οποία - το 1ο τρίμηνο του 2025 - κατέγραψε πτώση 2% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Οι συνολικές αποστολές ανήλθαν σε 32,4 εκατ. συσκευές, σύμφωνα με την τελευταία ανάλυση της Canalys (μέλος πλέον της Omdia).

Μάλιστα, οι αναλυτές εκτιμούν ότι - για το σύνολο της χρήσης - οι πωλήσεις smartphones στην Ευρώπη θα κινηθούν πτωτικά σε ποσοστό 3%, ενώ πιθανή ανάκαμψη και μάλιστα μόνο οριακή, της τάξης του 1%, προβλέπεται από το 2026 στην ευρωπαϊκή αγορά.

Ηγέτες της αγοράς, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, αναδείχθηκαν Samsung και Apple, οι οποίες, μάλιστα, κατάφεραν στη διάρκεια του τριμήνου να ενισχύσουν τη θέση τους. Η Samsung παρέμεινε ο κορυφαίος κατασκευαστής στην Ευρώπη, με 12,2 εκατ. αποστολές και σταθερό μερίδιο αγοράς 38%, κυρίως χάρη στην επιτυχία της σειράς Galaxy S25.

Η Apple ακολούθησε με 8 εκατ. αποστολές, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση 10% σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του 2024. Η ζήτηση για το iPhone 16e και η συνέχιση των πωλήσεων iPhone 13 και 14 (πριν την απόσυρσή τους λόγω της οδηγίας USB-C) στήριξαν τα αποτελέσματα.

Οι παίκτες της αγοράς

Η Xiaomi παρέμεινε στην τρίτη θέση με 5,3 εκατ. αποστολές (-2%), συνεχίζοντας για 20ο συνεχόμενο τρίμηνο στην πρώτη τριάδα της ευρωπαϊκής αγοράς. Αντίθετα, η Motorola υποχώρησε κατά 19% στις 1,7 εκατ. συσκευές, ενώ η Google κατέγραψε αύξηση 43%, φτάνοντας τις 0,9 εκατ. συσκευές και εισερχόμενη για πρώτη φορά στη λίστα των πέντε κορυφαίων προμηθευτών.

Παράλληλα με την αύξηση της premium ζήτησης και τη συγκέντρωση μεριδίων σε Samsung και Apple, αναδύεται ένας νέος προβληματισμός για τη μελλοντική ανταγωνιστικότητα της αγοράς. “Οι συνεργάτες του καναλιού ανησυχούν όλο και περισσότερο για τη μακροπρόθεσμη κατάσταση, καθώς το βάρος μετατοπίζεται στους δύο μεγάλους παίκτες”, τονίζουν οι αναλυτές της Canalys.

Κανονιστικές πιέσεις

Οι κανονιστικές πιέσεις (όπως η οδηγία για τις μπαταρίες και ο οικολογικός σχεδιασμός) απειλούν να περιορίσουν ακόμη περισσότερο τη δυναμική των μικρότερων κατασκευαστών, σύμφωνα με την Canalys.

Συμπερασματικά, η εταιρεία επισημαίνει ότι το 1ο τρίμηνο του 2025 ήταν ένα τρίμηνο αντιθέσεων: η συνολική αγορά συρρικνώθηκε, αλλά η premium κατηγορία αναδείχθηκε νικήτρια. Η δυναμική της Samsung και της Apple αποδεικνύει ότι οι καταναλωτές στην Ευρώπη δείχνουν εμπιστοσύνη σε ισχυρά brand και επενδύουν σε ποιοτικότερα προϊόντα.

Η πρόκληση για όλους τους παίκτες, πλέον, είναι διπλή: αφενός η προσαρμογή στις ρυθμιστικές εξελίξεις και αφετέρου η διατήρηση της κερδοφορίας σε μια όλο και πιο πολωμένη και απαιτητική αγορά.

