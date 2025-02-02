ΑΑΔΕ: Πατάει το κουμπί των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για ανασφάλιστα ΙΧ, απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας και ΚΤΕΟ

Έτοιμη να πατήσει το κουμπί των διασταυρώσεων για ανασφάλιστα ΙΧ, καθώς και για όσα δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ ή δεν έχουν καταβάλλει τα τέλη κυκλοφορίας, εμφανίζεται η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με τους ελέγχους σε αυτοκίνητα, φορτηγά και δίκυκλα να ξεκινούν άμεσα.

Σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, τα ανασφάλιστα οχήματα ανέρχονται σε περίπου 500.000, ενώ περισσότερα από 2 εκατομμύρια δεν έχουν υποβληθεί σε τεχνικό έλεγχο, δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους για την οδική ασφάλεια.

Οι έλεγχοι θα γίνονται ηλεκτρονικά δύο φορές το χρόνο, μέσω διασταυρώσεων στοιχείων και οι παραβάτες θα έρχονται αντιμέτωποι με αυστηρά πρόστιμα, τα οποία ξεκινούν από 250 ευρώ και σε περιπτώσεις επανειλημμένων παραβάσεων, μπορεί να φτάσουν έως και 30.000 ευρώ.

Οι κυρώσεις διαφέρουν ανάλογα με το είδος της παράβασης.

• Ανασφάλιστα οχήματα: το πρόστιμο ορίζεται στα 1.000 ευρώ για λεωφορεία και φορτηγά δημόσιας χρήσης, 500 ευρώ για επιβατηγά και λοιπά οχήματα και 250 ευρώ για δίκυκλα.

• Τέλη κυκλοφορίας: Αν το όχημα έχει οφειλές τουλάχιστον ενός έτους, το πρόστιμο ισούται με το ύψος των τελών, συν το ποσό των ετήσιων τελών που θα έπρεπε να καταβληθούν.

• ΚΤΕΟ: Όσοι δεν έχουν υποβάλει το όχημά τους σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο θα καλούνται να πληρώσουν πρόστιμο 400 ευρώ.

Σε περίπτωση υποτροπής, τα πρόστιμα διπλασιάζονται και παράλληλα αφαιρούνται η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες του οχήματος, τα οποία και επιστρέφονται στον ιδιοκτήτη μόνο με την προσκόμιση των σχετικών εγγράφων, δηλαδή ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ισχύοντος δελτίου τεχνικού ελέγχου ή βεβαίωσης περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας, καθώς και της απόδειξης καταβολής του προστίμου.

Εάν τρεις μήνες μετά την αρχική κοινοποίηση του προστίμου ο κάτοχος του οχήματος δεν έχει συμμορφωθεί, διενεργείται δεύτερος ηλεκτρονικός έλεγχος. Αν διαπιστωθεί εκ νέου η παράβαση, η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες αφαιρούνται υποχρεωτικά. Η πράξη επιβολής των κυρώσεων διαβιβάζεται αμέσως στην αρμόδια αστυνομική αρχή του τόπου διαμονής του ιδιοκτήτη, η οποία προχωρά στην κατάσχεση των στοιχείων κυκλοφορίας και την αποστολή τους στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας που εξέδωσε την αρχική άδεια. Όπως και στην πρώτη περίπτωση, οι πινακίδες και η άδεια επιστρέφονται μόνο εφόσον κατατεθούν όλα τα απαραίτητα έγγραφα.

Ιδιαίτερα αυστηροί θα είναι οι έλεγχοι για οχήματα που έχουν δηλωθεί σε ακινησία. Εάν ένα τέτοιο όχημα εντοπιστεί να κινείται ή να είναι σταθμευμένο σε διαφορετικό σημείο από αυτό που έχει δηλωθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ακινησίας, τότε η ακινησία αίρεται αυτοδικαίως και επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 10.000 ευρώ, πέρα από την υποχρέωση καταβολής των τελών κυκλοφορίας και του σχετικού προστίμου μη καταβολής τους. Το πρόστιμο αυτό βαρύνει τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχο του οχήματος, ενώ σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας, τη σχετική ευθύνη φέρει ο συνιδιοκτήτης που είχε υποβάλει αρχικά το αίτημα ακινησίας. Εάν η ίδια παράβαση επαναληφθεί, το πρόστιμο τριπλασιάζεται και φτάνει στα 30.000 ευρώ, ενώ επιπλέον προβλέπεται αφαίρεση του διπλώματος οδήγησης του ιδιοκτήτη για τρία χρόνια, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου.

Με την εφαρμογή των εντατικών αυτών ελέγχων, η ΑΑΔΕ επιδιώκει να ενισχύσει τη φορολογική συμμόρφωση, να διασφαλίσει την τήρηση των υποχρεώσεων των οδηγών και να συμβάλει στην αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας. Η ηλεκτρονική διασταύρωση των δεδομένων επιτρέπει την άμεση και αδιάβλητη καταγραφή των παραβάσεων, μειώνοντας τα περιθώρια για παρατυπίες ή καθυστερήσεις στην επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

