Στο 2,4% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στη χώρα μας τον Ιούνιο του 2024, από 2,8% το ίδιο χρονικό διάστημα πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Ο πληθωρισμός παρέμεινε σταθερός συγκριτικά με τον Μάιο.

Στο 2,5% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη τον Ιούνιο. Τον Μάιο ήταν στο 2,6%.

Σε ό,τι αφορά τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού της Ευρωζώνης, οι υπηρεσίες αναμένεται να έχουν τον Ιούνιο τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό (4,1%, σταθερό σε σχέση με τον Μάιο), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (2,5%, έναντι 2,6% τον Μάιο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,7%, σταθερό σε σχέση με τον Μάιο) και την ενέργεια (0,2%, έναντι 0,3% τον Μάιο).

Τον Ιούνιο το υψηλότερο επίπεδο πληθωρισμού στην ευρωζώνη καταγράφουν το Βέλγιο (5,5%), η Ισπανία (3,5%) και η Κροατία και η Ολλανδία (και οι δυο 3,4%). Τα χαμηλότερα επίπεδα πληθωρισμού στην ευρωζώνη καταγράφουν η Φινλανδία (0,6%), η Ιταλία (0,9%) και η Λιθουανία (1%).

Euro area #inflation expected to be 2.5% in June 2024, down from 2.6% in May. Components: services +4.1%, food, alcohol & tobacco +2.5%, other goods +0.7%, energy +0.2% - flash estimate https://t.co/9Kfk797fhj pic.twitter.com/IFcPkfFtOM — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) July 2, 2024

