Αυξημένες ήταν οι τιμές των ξενοδοχείων τον Απρίλιο του 2025 συγκριτικά με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με στοιχεία του ΙΤΕΠ (Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων).

Συγκεκριμένα η μέση τιμή ενός δίκλινου δωματίου τον Απρίλιο φέτος, ανήλθε σε 109 ευρώ από 97 τον ίδιο μήνα πέρσι.

Ειδικότερα η αύξηση φτάνει στο 12,3% σε ετήσια βάση.

Αντίθετα, η πληρότητα στα ξενοδοχεία τον Απρίλιο του 2025 μειώθηκε ελαφρά στο 49% από 50% πέρσι.

Ο ρόλος της βραχυχρόνιας μίσθωσης

Σημαντικό ρόλο για την μικρή μείωση της πληρότητας των ξενοδοχείων τον Απρίλιο, συγκριτικά με πέρσι, έπαιξε η αύξηση των διαθέσιμων καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ (Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων), η εξέλιξη του αριθμού των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης κατά το α' τετράμηνο του 2025 δείχνει συνεχιζόμενη αύξηση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, διατηρώντας τη δυναμική που ξεκίνησε το 2023 και ενισχύθηκε εντός του 2024.

Ειδικότερα, τον Ιανουάριο, καταγράφηκαν 213 χιλ. καταλύματα, αυξημένα κατά +23 χιλ. σε σύγκριση με τα 190 χιλ. του Ιανουαρίου 2024. Τον Φεβρουάριο, τα διαθέσιμα καταλύματα ανήλθαν σε 216 χιλ., σημειώνοντας αύξηση +20 χιλ. από τα 196 χιλ. του αντίστοιχου μήνα του 2024.

Τον Μάρτιο, ο αριθμός των καταλυμάτων ανήλθε σε 222 χιλ., παρουσιάζοντας αύξηση +18 χιλ. σε σχέση με τα 204 χιλ. του 2024.

Το β’ τρίμηνο ξεκίνησε με άνοδο, καθώς τον Απρίλιο καταγράφηκαν 228 χιλ. καταλύματα, αυξημένα κατά +16 χιλ. σε σχέση με τον Απρίλιο του 2024 (212 χιλ.). Η αύξηση αυτή ενισχύει περαιτέρω την ανοδική τροχιά του πρώτου τριμήνου.

Αυξανόμενος ο αριθμός των ξένων τουριστών

Η διάρθρωση των ταξιδιωτών στη βραχυχρόνια μίσθωση κατά το α ' τρίμηνο του 2025 αναδεικνύει μια ενισχυμένη παρουσία αλλοδαπών επισκεπτών, ακολουθώντας ανοδική τάση μήνα με τον μήνα.

Τον Ιανουάριο, οι αλλοδαποί επισκέπτες αποτελούσαν το 60% του συνόλου, έναντι 40% ημεδαπών. Τον Φεβρουάριο, το ποσοστό των αλλοδαπών αυξήθηκε σε 64% ενώ των ημεδαπών περιορίστηκε στο 36%. Τον Μάρτιο, οι αλλοδαποί ανήλθαν σε 69%, με το ποσοστό των ημεδαπών να διαμορφώνεται σε 31%.

Η έναρξη του Β’ τριμήνου ενίσχυσε περαιτέρω την κυριαρχία των αλλοδαπών, καθώς τον Απρίλιο αυτοί αντιπροσώπευαν το 86% των επισκεπτών, έναντι μόλις 14% των ημεδαπών.

