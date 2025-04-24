Το «καμπανάκι» κρούει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) καθώς τα επίπεδα του δημόσιου χρέους βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, με την ευρωζώνη πιθανόν να είναι μεταξύ των χειρότερα πληγέντων λόγω της αβεβαιότητας που υπάρχει στην παγκόσμια οικονομία.

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκθεση Fiscal Monitor, το ΔΝΤ προβλέπει ότι το παγκόσμιο δημόσιο χρέος θα αυξηθεί κατά 2,8 ποσοστιαίες μονάδες το 2025 σε περίπου 95% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ). Αναμένει επίσης περαιτέρω αύξηση σε σχεδόν 100% του παγκόσμιου ΑΕΠ μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

Οι προβλέψεις της για τη Γαλλία και τη Γερμανία είναι ιδιαίτερα έντονες, υποδηλώνοντας ότι καμία χώρα δεν θα μπορέσει να μειώσει τα δημοσιονομικά της ελλείμματα σε επίπεδα που γενικά θεωρούνται βιώσιμα μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

Το ετήσιο έλλειμμα της Γαλλίας, που προβλέπεται στο 5,5% του ΑΕΠ το 2025, θα φτάσει στο 6,1% του ΑΕΠ έως το 2030, οπότε το συνολικό δημόσιο χρέος της θα ανέλθει στο 128,4% του ΑΕΠ. Αντίθετα, ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού υποσχέθηκε να μειώσει το έλλειμμα στο 3% έως το 2029, σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ.

Η πρόβλεψη για τη Γερμανία είναι κάπως λιγότερο ανησυχητική, λόγω της ευνοϊκότερης αφετηρίας της: το συνολικό χρέος θα εξακολουθεί να είναι μικρότερο από το 75% του ΑΕΠ στο τέλος της δεκαετίας, εκτιμά το Ταμείο. Ωστόσο, το ΔΝΤ εξακολουθεί να αναμένει ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα θα διευρυνθεί σταθερά από 3% του ΑΕΠ σε πάνω από 4% του ΑΕΠ έως το 2030, καθώς το Βερολίνο εξαπολύει μια πλημμύρα υποδομών και στρατιωτικών δαπανών. Συγκριτικά, τα χρόνια πριν από την πανδημία η χώρα διέθετε σταθερά έναν προϋπολογισμό που ήταν είτε ισοσκελισμένος είτε με μέτριο πλεόνασμα.

Το Ταμείο ήταν επίσης αρνητικό για την ικανότητα των ΗΠΑ να ανταποκριθούν στον στόχο του υπουργού Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ για μείωση του ελλείμματος στο 3% του ΑΕΠ. Ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον θα εξακολουθεί να έχει έλλειμμα άνω του 5,5% του ΑΕΠ στο τέλος της δεκαετίας.

«Καθώς οι σημαντικές αλλαγές πολιτικής και η αυξημένη αβεβαιότητα αναδιαμορφώνουν το παγκόσμιο οικονομικό τοπίο, οι δημοσιονομικές προοπτικές έχουν επιδεινωθεί», αναφέρει η έκθεση.

Οι προβλέψεις υποστηρίζουν την επανειλημμένη κριτική του Ταμείου προς τα μεγάλα οικονομικά μπλοκ του κόσμου ότι επιτρέπουν στον γεωπολιτικό ανταγωνισμό να υπερισχύει του ελεύθερου εμπορίου και της συνεργασίας, ένα θέμα που έχει επαναλάβει επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια καθώς οι σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ, Κίνας και Ευρώπης έχουν επιδεινωθεί.

Ως συνήθως, το Ταμείο υπενθύμισε στους ψηφοφόρους του τη ζημιά που θα προκαλέσει ένας τέτοιος ανταγωνισμός στις φτωχότερες χώρες, υποστηρίζοντας ότι «οι πιο αυστηρές και ασταθείς χρηματοοικονομικές συνθήκες στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να έχουν επιπτώσεις στις αναδυόμενες αγορές και τις αναπτυσσόμενες οικονομίες, οδηγώντας σε υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης».

Το ίδρυμα με έδρα την Ουάσιγκτον υπολόγισε ότι μια σημαντική αύξηση της παγκόσμιας οικονομικής αβεβαιότητας θα μπορούσε να αυξήσει τα επίπεδα χρέους κατά 4,5% του ΑΕΠ μεσοπρόθεσμα. Σε ένα «σοβαρά δυσμενές» σενάριο, προειδοποίησε το ΔΝΤ, τα επίπεδα χρέους θα μπορούσαν να φτάσουν έως και το 117% του ΑΕΠ έως το 2027 - ένα υψηλό που δεν έχει παρατηρηθεί από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Μια από τις λίγες χώρες όπου το Ταμείο αναμένει ουσιαστική βελτίωση της δημοσιονομικής εικόνας τα επόμενα χρόνια είναι το Ηνωμένο Βασίλειο. Σε μια σιωπηρή υποστήριξη των προσπαθειών της καγκελαρίου Rachel Reeves να αποκαταστήσει τη σταθερότητα στα δημόσια οικονομικά του Ηνωμένου Βασιλείου, βλέπει το έλλειμμα να μειώνεται μόνο στο 2,3% του ΑΕΠ έως το 2030, από 5,7% πέρυσι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.