Ύποπτες συναλλαγές ύψους 16 εκ ευρώ την περίοδο 2020-2023 εντόπισε η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στον κατασκευαστικό χώρο.

Στις εταιρείες κελύφη φέρονται να συμμετείχαν 40 αλλοδαποί, στους οποίους έχουν ήδη δεσμευτεί οι λογαριασμοί τους. Επιπλέον, έχουν δεσμευτεί 20 ακίνητα σε όλη την Ελλάδα που φέρονται να ανήκουν στα ελεγχόμενα πρόσωπα καθώς και 15 εταιρείες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εμπλεκόμενοι, οι οποίοι εμφανίζονταν ως επιχειρηματίες, δημιούργησαν χρέη εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ στο Δημόσιο, από το οποίο φέρονται να εισέπραξαν 1,5 εκ ευρώ με το πρόσχημα ότι θα το διέθεταν για την ανάπτυξη καινοτόμων εταιρειών.

Το πόρισμα του επικεφαλής της ανεξάρτητης Αρχής διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα έτσι ώστε να διερευνηθεί εάν έχουν τελεστεί τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, φοροδιαφυγής, απάτης σε βάρος του δημοσίου, μη καταβολής χρεών στο δημόσιο και ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

