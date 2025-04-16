ΙΟΒΕ: Άνοδος των επιχειρηματικών προσδοκιών στη βιομηχανία

Αύξηση παρουσίασε ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στη βιομηχανία τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους στις 112,4 μονάδες (από 110 μονάδες ένα μήνα πριν), σε ελαφρώς υψηλότερο επίπεδο σε σχέση με ένα έτος νωρίτερα (111,9 μονάδες).

Όπως σημειώνεται στο δελτίο εξελίξεων στη βιομηχανία του ΙΟΒΕ, οι εξωτερικές αβεβαιότητες, μέσα σε ένα κλίμα προστατευτισμού που εκδηλώνεται στο διεθνές εμπόριο αναμένεται να επηρεάσουν τα εξωστρεφή τμήματα της οικονομίας. Η ενδυνάμωση ευρωπαϊκών επιχειρηματικών συμμαχιών σε σημαντικούς κλάδους ενδεχομένως να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες και για τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Σε ό,τι αφορά τη βιομηχανική παραγωγή, καταγράφηκε οριακή μείωση 0,2% τον Φεβρουάριο σε σχέση με ένα έτος πριν στην Ελλάδα, έναντι ανόδου 0,6% στην ΕΕ27. Επίσης, καταγράφηκαν μικτές τάσεις στους επιμέρους τομείς της βιομηχανίας τον Φεβρουάριο. Ειδικότερα, ενίσχυση για τη μεταποίηση (0,8%) και ισχυρότερη για τα ορυχεία-λατομεία (4,5%), αλλά υποχώρηση για το ηλεκτρικό ρεύμα (-5,3%). Σε κλάδους υψηλής σημασίας για την ελληνική οικονομία, άνοδος σημειώθηκε στα βασικά μέταλλα (12,4%), τα τρόφιμα (7,3%) και στα φαρμακευτικά προϊόντα (3,9%).

Το δ' τρίμ. του 2024 η απασχόληση στη βιομηχανία ενισχύθηκε κατά 0,2%, στα 428,7 χιλ. άτομα σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023. Επίσης, σημειώθηκε άνοδος της απασχόλησης στο σύνολο της οικονομίας (+2,3%, y-o-y), με τους απασχολούμενους να ανέρχονται στους 4.279 χιλ. το δ' τρίμ. του 2024 (+95,6 χιλ. σε σχέση με ένα έτος πριν). Ο δείκτης κόστους εργασίας στη μεταποίηση διαμορφώθηκε στις 115,0 μονάδες το δ' τρίμ. του 2024, αυξημένο κατά 6,2% σε σχέση με ένα έτος πριν.

Αμετάβλητες παρέμειναν οι τιμές εισαγωγών τον Ιανουάριο από οριακή άνοδο 0,6% ένα μήνα πριν, ενώ σημειώθηκε αύξηση των τιμών στην Ευρωζώνη, 2,3% σε συνέχεια ηπιότερης ανόδου 0,5% τον προηγούμενο μήνα.

Οι εξαγωγές των βιομηχανικών προϊόντων ανήλθαν στα 2,4 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο, αυξημένες κατά 2,4% (y-o-y). Μείωση καταγράφηκε στο εμπορικό έλλειμμα, στα 3,5 δισ. ευρώ από 3,6 δισ. ευρώ ένα έτος πριν.

