Ξεπέρασε τους 50.000 χρήστες η Snappi - Η πρώτη ελληνική neobank

Περισσότερους από 50.000 χρήστες έχει ήδη ξεπεράσει η Snappi, η πρώτη ελληνική neobank που διαθέτει άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, η επίδοση αυτή την τοποθετεί στη δεύτερη θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών neobanks ως προς την προσέλκυση πελατών κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες λειτουργίας τους, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο συγκαταλέγεται στο ανώτερο 10% της σχετικής κατάταξης.

Η Snappi, όπως έχει γνωστοποιηθεί, λειτουργεί αποκλειστικά ψηφιακά και προσφέρει ήδη στους χρήστες της ένα συνεχώς διευρυνόμενο χαρτοφυλάκιο καινοτόμων προϊόντων. Με έδρα τα Ιωάννινα, σχεδιάστηκε εξαρχής στο πλαίσιο της συνεργασίας της Τράπεζας Πειραιώς με τη Natech. Το εγχείρημα εντάσσει την Πειραιώς ανάμεσα στους μεγάλους ευρωπαϊκούς τραπεζικούς ομίλους που, απαντώντας στον ανταγωνισμό των παραδοσιακών neobanks, επέλεξαν να δημιουργήσουν τις δικές τους ψηφιακές τράπεζες, αξιοποιώντας τις αναπτυξιακές δυνατότητες του κλάδου.

Ανάλογες πρωτοβουλίες έχουν αναλάβει και άλλοι διεθνείς τραπεζικοί όμιλοι, όπως οι ABN AMRO, Bankinter, BBVA, BNP Paribas, CaixaBank, Crédit Agricole, Intesa Sanpaolo, Lloyds Banking Group, Santander, Société Générale και Standard Chartered. Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση αναλυτών της UBS, η συγκεκριμένη τάση αναμένεται να συνεχιστεί και το 2026.

Υπηρεσίες της Snappi

Σε επίπεδο υπηρεσιών, η Snappi στοχεύει στην πλήρη κάλυψη των αναγκών του σύγχρονου πελάτη, από την έκδοση ψηφιακής κάρτας έως τις άμεσες συναλλαγές. Μεταξύ άλλων, παρέχει ελληνικό IBAN για πληρωμές λογαριασμών, υποστήριξη IRIS και δυνατότητα χτισίματος αφορολόγητου. Παράλληλα, μέσω της υπηρεσίας Snappi Pay Later, οι χρήστες μπορούν να πραγματοποιούν αγορές και να τις εξοφλούν σε τέσσερις άτοκες δόσεις χωρίς χρήση κάρτας. Επιπλέον, το Cash Now 2-1-0 προσφέρει άμεση πρόσβαση σε ποσά έως 1.000 ευρώ, με τη διαδικασία αίτησης να ολοκληρώνεται σε λιγότερο από δύο λεπτά και την έγκριση να δίνεται σε λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η υπηρεσία δεν επιβαρύνεται με επιτόκιο, αλλά μόνο με εφάπαξ χρέωση, ενώ η πρόωρη αποπληρωμή συνεπάγεται χαμηλότερο συνολικό κόστος.

Η τράπεζα έχει επίσης ανακοινώσει μηδενικές προμήθειες για όλες τις συναλλαγές στο εξωτερικό, χωρίς περιορισμούς ή πρόσθετους όρους. Όπως επισημαίνεται, οι πληρωμές σε ξένο νόμισμα πραγματοποιούνται με την πραγματική ισοτιμία της Mastercard, ανεξαρτήτως ημέρας ή ώρας, χωρίς ο χρήστης να χρειάζεται να γνωρίζει ειδικά προγράμματα ή χρονικά όρια.

Για το 2026, ο σχεδιασμός της Snappi περιλαμβάνει την παρουσίαση νέων προϊόντων, την περαιτέρω ενίσχυση των δανειακών λύσεων, καθώς και δυναμική είσοδο στους τομείς των επενδύσεων και της αποταμίευσης, συνοδευόμενη από σημαντική αναβάθμιση της εμπειρίας χρήστη της εφαρμογής.

Παράλληλα, μέσα από την πρωτοβουλία «What the Finance» και σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, η Snappi επιδιώκει να βοηθήσει τους πολίτες να κατανοήσουν καλύτερα τα οικονομικά τους, χρησιμοποιώντας απλή και κατανοητή γλώσσα ώστε να λαμβάνουν πιο ορθές οικονομικές αποφάσεις. Τέλος, επενδύει σε στρατηγικές συνεργασίες με ισχυρά brands, όπως η Vodafone, η ΑΒ Βασιλόπουλος και η Public, προσφέροντας πρόσθετη αξία στους πελάτες της σε κάθε συναλλαγή.



