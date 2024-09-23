Η Korinthian Foods υπέγραψε δύο νέες συμβάσεις με τον Οργανισμό Προνομιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), συνολικού προϋπολογισμού 13,1 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του προγράμματος προμήθειας σχολικών γευμάτων. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι δύο αυτές συμβάσεις εξασφαλίζουν την καθημερινή προσφορά 9.988 γευμάτων σε ισάριθμους μαθητές, διασφαλίζοντας έτσι την πρόσβασή τους σε θρεπτικά και ισορροπημένα γεύματα κατά τη διάρκεια της σχολικής τους ημέρας για τα επόμενα τρία έτη.

Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη σύμβαση προβλέπει την καθημερινή προμήθεια σχολικών γευμάτων σε μαθητές των Δήμων Αιγιάλειας, Δυτικής Αχαΐας, Τρίπολης και Μεγαλόπολης. Η δεύτερη σύμβαση προβλέπει την παροχή γευμάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας και στους Δήμους Κορινθίων, Βέλου/Βόχας και Σικυωνίων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.

Με αφορμή την υπογραφή των δύο συμβάσεων, ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Korinthian Foods, Ηλίας Κακογιάννης, δήλωσε: «Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που συνεργαζόμαστε με τον ΟΠΕΚΑ σε αυτό το φιλόδοξο πρόγραμμα. Η υγεία και ομαλή ανάπτυξη των παιδιών μας είναι πρωταρχικής σημασίας για εμάς στην Korinthian Foods. Δεσμευόμαστε να προσφέρουμε στους μαθητές ποιοτικά και θρεπτικά γεύματα που θα καλύπτουν τις διατροφικές τους ανάγκες και θα συμβάλουν στην υγιή ανάπτυξή τους. Είμαστε πεπεισμένοι ότι η μακροχρόνια εμπειρία μας στην κάλυψη αναγκών σίτισης και προμήθειας τροφίμων και η ποιότητα των προϊόντων μας θα κάνουν τη διαφορά στην καθημερινότητα των μαθητών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

