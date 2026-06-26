Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 26 Ιουνίου

Σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Μακαρίου μάρτυρος.
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι: Μακάριος, Μακάρης, Μακαράς, Μακαρία, Μακάρω, Μακαρίτσα, Μακαρούλα *
* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 06:04 - Δύση ήλιου: 20:51 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 48 λεπτά
Σελήνη 11.5 ημερών
Πηγή: skai.gr
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