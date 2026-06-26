Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 26 Ιουνίου

Σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Μακαρίου μάρτυρος.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι: Μακάριος, Μακάρης, Μακαράς, Μακαρία, Μακάρω, Μακαρίτσα, Μακαρούλα *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:04 - Δύση ήλιου: 20:51 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 48 λεπτά

Σελήνη 11.5 ημερών



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.