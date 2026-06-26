«Τσίριξα από τη χαρά μου»: Δύο κορίτσια που στόχευσαν ψηλά και πέτυχαν στις φετινές Πανελλαδικές

Ανακοινώθηκαν χθες, Πέμπτη, οι βαθμολογίες των υποψηφίων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026, δίνοντας έτσι τέλος στην αγωνία χιλιάδων παιδιών αναφορικά με τις επιδόσεις τους. Οι βαθμολογίες, με τη σειρά τους «μεταφράζονται» σε μόρια, τα οποία θα αποτελέσουν το εισιτήριο για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Δύο κορίτσια που κατάφεραν να συγκεντρώσουν περισσότερα από 18.700 μόρια μίλησαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ για τη διαδρομή προς τις Πανελλαδικές και τους στόχους τους από εδώ και πέρα.

«Μία εμπειρία που δε μας καθορίζει, αλλά μας σχηματίζει»

Η Αλεφάντω Μελέτη, από το Γενικό Λύκειο του Λουτρακίου, με βαθμολογίες 19,8 στη Φυσική, 19,3 στη Χημεία και 18,6 στα Μαθηματικά μπορεί να αισιοδοξεί για τις υψηλόβαθμες πολυτεχνικές σχολές.

Όπως είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, βλέποντας τη βαθμολογία της ένιωσε χαρά και ανακούφιση. «Έφυγε ένα βάρος από πάνω μου», είπε χαρακτηριστικά. Όπως είπε, η εμπειρία των Πανελλαδικών ήταν «αγχωτική», ωστόσο «όχι τόσο τραγική όσο όλοι την παρουσιάζουν».

Στην προετοιμασία της δεν έβγαλε από το πρόγραμμα τον αθλητισμό και τη μουσική, με τα οποία ασχολείται, κάτι που, όπως σημείωσε, τη βοήθησε πολύ.

«Στην προετοιμασία μου δεν υπήρχαν υπερβολές και απλά ακολουθούσα τις οδηγίες των καθηγητών μου χωρίς να αφήνω κενά, έχοντας την υποστήριξη της οικογένειας μου και των καθηγητών μου» είπε και συμπλήρωσε: «Προσωπικά δεν χρειάστηκε να παραμερίσω κάτι κατά τη διάρκεια της χρονιάς αφού συνέχισα τον αθλητισμό και τη μουσική όλη τη χρονιά με εξαίρεση τις εβδομάδες που γράφαμε τις εξετάσεις, κάτι που πιστεύω με βοήθησε πολύ».

Όπως ανέφερε, την ενδιαφέρουν οι πολυτεχνικές σχολές και επαγγελματικά θα ήθελε να ασχοληθεί με κάτι που να συνδυάζει την τεχνολογία και τη μηχανική με τη βιολογία.

Όσο για τα παιδιά που αρχίζουν τώρα την προετοιμασία τους, σημείωσε: «Τελικά οι Πανελλαδικές δεν είναι μια εμπειρία που μας καθορίζει αλλά μας σχηματίζει και μας κάνει δυνατότερους, άρα οι επόμενοι που θα δίνουν οφείλουν να την δουν ως μια πρώτη δυσκολία της ζωής και όχι το τέλος της».

Δεύτερη προσπάθεια και… τυχερή

Η Μαριαλένα Σιακαβάρα, έδωσε Πανελλαδικές για δεύτερη χρονιά φέτος, στοχεύοντας στην Ιατρική. Όπως είπε, η διαδικασία ήταν πολύ ψυχοφθόρα και η σκέψη να τα παρατήσει είχε περάσει από το μυαλό της.

«Οι Πανελλαδικές είναι μια πολύ ψυχοφθόρα διαδικασία, χρειάστηκε πολύ διάβασμα, 6-7 ώρες την ημέρα, τον τελευταίο μήνα διάβασα αδιάκοπα, στερήθηκα αρκετά φίλους και εξόδους και τα δύο χρόνια, αλλά προσπαθούσα να έχω μια ισορροπία τη φετινή χρονιά γιατί είχα πιεστεί πολύ και ήμουν στο όριο να τα παρατήσω», ανέφερε.

Ωστόσο, με τη στήριξη από το περιβάλλον της και τους καθηγητές της (από τα εκπαιδευτήρια Πολύτροπη Αρμονία των οποίων είναι απόφοιτη) και προσπαθώντας να κρατήσει μία ισορροπία μεταξύ διαβάσματος και κοινωνικοποίησης, κατάφερε να συγκεντρώσει υψηλές βαθμολογίες. Πέραν της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, οι βαθμολογίες σε Βιολογία, Χημεία και Φυσική ήταν πάνω από 19, κάτι που της επιτρέπει να αισιοδοξεί για την πραγμάτωση του ονείρου της.

«Όταν μου ανακοίνωσαν από το σχολείο τα μόρια φώναξα "περνάω", τσίριξα από τη χαρά μου. Νόμιζα ότι ονειρεύομαι, δεν μπορούσα να το πιστέψω. Ονειρεύομαι να γίνω γιατρός παιδίατρος ή ψυχίατρος, μου αρέσει πολύ να βοηθάω τους άλλους», είπε χαρακτηριστικά.

Όσο για τη συμβουλή που θα έδινε στα παιδιά που αρχίζουν τώρα την προετοιμασία τους, τόνισε ότι χρειάζεται προσήλωση και επιμονή και να μην απογοητευτούν, όσες δυσκολίες και αν βρεθούν στο δρόμο τους.

Πηγή: skai.gr

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