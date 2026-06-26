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Μεγάλες καθυστερήσεις στο «Ελ. Βενιζέλος»: Ταλαιπωρία επιβατών λόγω βλάβης σε ραντάρ

Η απώλεια εικόνας από το συγκεκριμένο ραντάρ ανάγκασε τις υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας να μειώσουν προσωρινά τον ρυθμό αφίξεων για λόγους ασφαλείας

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ΔΑΑ

Η βλάβη που υπέστη ένα από τα ραντάρ προσέγγισης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στην περιοχή Μερέντα προκάλεσε χθες καθυστερήσεις που έφθασαν έως και τις 2 ώρες στις πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Σύμφωνα με την Καθημερινή, η απώλεια εικόνας από το συγκεκριμένο ραντάρ ανάγκασε τις υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας να μειώσουν προσωρινά τον ρυθμό αφίξεων για λόγους ασφαλείας.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: πτήσεις αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος καθυστερήσεις
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