Η βλάβη που υπέστη ένα από τα ραντάρ προσέγγισης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στην περιοχή Μερέντα προκάλεσε χθες καθυστερήσεις που έφθασαν έως και τις 2 ώρες στις πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Σύμφωνα με την Καθημερινή, η απώλεια εικόνας από το συγκεκριμένο ραντάρ ανάγκασε τις υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας να μειώσουν προσωρινά τον ρυθμό αφίξεων για λόγους ασφαλείας.

Πηγή: skai.gr

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