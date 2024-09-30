Κερδοφορία προ φόρων 5,5 εκατ. ευρώ κατέγραψε ο όμιλος INTRACOM στο πρώτο εξάμηνο του 2024. Επίσης, κατέγραψε ισχυρή ρευστότητα 161,5 εκατ. ευρώ, ενώ το σύνολο ενεργητικού ξεπέρασε το 0,5 δισ. ευρώ. H αξία του χαρτοφυλακίου του ομίλου σε εισηγμένες εταιρίες (Χρηματιστήριο Αθηνών και Κοπεγχάγης) στις 30/6/2024 ανήλθε σε 130 εκατ. ευρώ.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, βασική προτεραιότητα του ομίλου αποτελεί η εξέλιξη του επιχειρησιακού του σχεδιασμού με σημείο αιχμής τη στρατηγική κίνηση εξαγοράς της «ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική», κίνηση που διευρύνει το χαρτοφυλάκιο του ομίλου και αναμένεται να οδηγήσει σε ισχυροποίηση των μεγεθών του.

Η απόκτηση συμμετοχής 7,1% στην INTRALOT μέσω συμμετοχής στην ΑΜΚ στο τέλος του 2023, η περαιτέρω ενίσχυσή της κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου 2024, αλλά και η προοδευτική της ενίσχυση μέχρι σήμερα που η συμμετοχή ξεπερνάει το 9,6%, όπως επίσης και οι συμμετοχές στην INTRAKAT και την OPTIMA, απέδωσαν, όπως ήταν αναμενόμενο, υψηλές υπεραξίες.

O πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου INTRACOM, Σωκράτης Κόκκαλης, ανέφερε: «Προχωράμε με ταχύ ρυθμό στην υλοποίηση του νέου επιχειρηματικού σχεδίου του ομίλου, όπως παρουσιάστηκε τον Μάιο στην τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας. Η συγχώνευση της INTRACOM PROPERTIES με την ΚΛΜ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με απώτερο σκοπό την απόκτηση της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική και τη δημιουργία ενός ικανού σχήματος που θα διευρύνει ουσιαστικά τον επενδυτικό ορίζοντα του ομίλου και τους τομείς δραστηριοποίησής του, θα ισχυροποιήσει τα οικονομικά του μεγέθη και θα προσδώσει επιπλέον αξία στην εταιρεία και τους μετόχους της. Το ενδιαφέρον μας στον κλάδο των ακινήτων παραμένει ισχυρό. Η επιλογή μας για συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εισηγμένων εταιριών, με προεξέχουσα βεβαίως την INTRALOT, αποδεικνύεται και πάλι δυναμικός πυλώνας δημιουργίας κερδών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

