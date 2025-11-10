Κίνα: Σταθερή αύξηση στο δείκτη τιμών καταναλωτή τον Οκτώβριο

Η Κίνα κατέγραψε σταθερή αύξηση στις τιμές καταναλωτή μειώνοντας και τη διαφορά στις τιμές του παραγωγού τον Οκτώβριο, καθώς παρέμεινε θετική η διάθεση των καταναλωτών για να κάνουν αγορές, αλλά και η ζήτηση προϊόντων διατηρήθηκε σε αυξημένα επίπεδα, ωθώντας την οικονομική ανάπτυξη, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν στις 9 Νοεμβρίου.
Ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI), που αποτελεί τη βασική ένδειξη για την πορεία του πληθωρισμού, κατέγραψε ετήσια αύξηση 0,2% τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γραφείου Στατιστικής της Κίνας (NBS).
Σε μηνιαία βάση η αύξηση του CPI καταγράφηκε επίσης, στο 0,2%, με το ποσοστό αυτό να είναι αυξημένο κατά 0,1% σε σύγκριση με την αύξηση του Σεπτεμβρίου.
Ο πυρήνας του δείκτη των τιμών καταναλωτή από τον οποίο εξαιρούνται οι τιμές των τροφίμων και της ενέργειας, κατέγραψε ετήσια αύξηση 1,2%, καταγράφοντας τον έκτο συνεχόμενο μήνα επιτάχυνσης στην αύξηση των τιμών.
Ο πυρήνας του δείκτη τιμών CPI κατέγραψε τον Οκτώβριο τον υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία του NBS.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.