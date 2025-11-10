Κίνα: Σταθερή αύξηση στο δείκτη τιμών καταναλωτή τον Οκτώβριο

Η Κίνα κατέγραψε σταθερή αύξηση στις τιμές καταναλωτή μειώνοντας και τη διαφορά στις τιμές του παραγωγού τον Οκτώβριο, καθώς παρέμεινε θετική η διάθεση των καταναλωτών για να κάνουν αγορές, αλλά και η ζήτηση προϊόντων διατηρήθηκε σε αυξημένα επίπεδα, ωθώντας την οικονομική ανάπτυξη, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν στις 9 Νοεμβρίου.

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI), που αποτελεί τη βασική ένδειξη για την πορεία του πληθωρισμού, κατέγραψε ετήσια αύξηση 0,2% τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γραφείου Στατιστικής της Κίνας (NBS).

Σε μηνιαία βάση η αύξηση του CPI καταγράφηκε επίσης, στο 0,2%, με το ποσοστό αυτό να είναι αυξημένο κατά 0,1% σε σύγκριση με την αύξηση του Σεπτεμβρίου.

Ο πυρήνας του δείκτη των τιμών καταναλωτή από τον οποίο εξαιρούνται οι τιμές των τροφίμων και της ενέργειας, κατέγραψε ετήσια αύξηση 1,2%, καταγράφοντας τον έκτο συνεχόμενο μήνα επιτάχυνσης στην αύξηση των τιμών.

Ο πυρήνας του δείκτη τιμών CPI κατέγραψε τον Οκτώβριο τον υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία του NBS.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

