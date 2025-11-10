Του Χρυσόστομου Τσούφη

Ανησυχητική παραμένει η εικόνα των οφειλών του Δημοσίου προς ιδιώτες προμηθευτές και φορολογούμενους. Χωρίς ακόμη να έχουν δοθεί πειστικές εξηγήσεις το Ελληνικό Δημόσιο συνεχίζει να χρωστά περισσότερα από όταν βρισκόμασταν στην καρδιά των μνημονίων.



Η εικόνα του Σεπτεμβρίου ήταν οριακά καλύτερη από αυτή του Αυγούστου καθώς τα φέσια μειώθηκαν κατά 115 εκατ. ευρώ - όμως σχεδόν όλη τη δουλειά την έκανε η ΑΑΔΕ - και ανήλθαν σε 3,77 δισεκ. Πλησιάζουμε προς το τέλους του έτους, όταν και σύμφωνα με τη δέσμευση του Υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη η κατάσταση θα ομαλοποιηθεί, όμως η ειδική επιτροπή που συνέστησε δεν έχει παράξει ακόμη τα επιθυμητά αποτελέσματα. Σίγουρα πάντως δεν είναι θέμα χρημάτων αλλά διαδικασιών.

Και κάπως έτσι βρισκόμαστε ακόμη πολύ πάνω από τα 3,32 δισεκ. ευρώ των οφειλών τον Δεκέμβριο του 2017.

Βρισκόμαστε σε χειρότερη θέση ακόμη κι από την αρχή της χρονιάς η οποία ξεκίνησε με χρέη 3,047 δισεκ. ευρώ γεγονός που σημαίνει ότι μέσα στη χρονιά έχουν αυξηθεί οι οφειλές του Δημοσίου σχεδόν 723 εκατ. ευρώ στερώντας ζωτικής σημασίας ρευστότητα από την οικονομία.



Από το Δεκέμβριο του 2020 όταν και υπερκέρασαν τα ασφαλιστικά ταμεία, τα νοσοκομεία βρίσκονται μόνιμα στην πρώτη θέση των «κακοπληρωτών» και μόνιμα με οφειλές άνω του 1δισ€. Τον Ιούλιο έφτασαν να χρωστούν για περισσότερες από 90 ημέρες 1,66 δισεκ. ευρώ, περίπου 37 εκατ. ευρώ περισσότερα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Τα νοσοκομεία έχουν αυξήσει τις οφειλές του μισό δισεκ. ευρώ και πλέον το 44% των οφειλών του Δημοσίου προέρχεται από τα νοσοκομεία.

Πάντως πρέπει να σημειωθεί ότι δεν έχουν συμψηφιστεί ακόμη τα rebate και clawback – οι υποχρεώσεις δηλαδή των προμηθευτών προς το κράτος – το οποίο όταν θα γίνει προς το τέλος του έτους, αναμένεται μειώσει τις τελικές οφειλές.



Ακολουθούν τα ασφαλιστικά ταμεία με 612 εκατ. ευρώ και μικρή μείωση 39 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Αύγουστο. Σε αυτά περιλαμβάνονται 249 εκατ. ευρώ που είναι οφειλές του ΕΟΠΥΥ, καθώς και ποσά από ληξιπρόθεσμες συντάξεις που δεν έχουν αποδοθεί.



Τα χρέη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης σημείωσαν μικρή μείωση 11 εκατ. ευρώ στα 240 εκατ. ευρώ, που είναι η χαμηλότερη τιμή για φέτος.



«Ακατέβατες» στα 222 εκατ. ευρώ οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.



Στα 205 εκατ. ευρώ, οριακά αυξημένα κατά 7 εκατ. ευρώ, τα φέσια του κρατικού προϋπολογισμού με τη μερίδα του λέοντος να καταλαμβάνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με 169 εκατ. ευρώ. Πρωταθλητές τα υπουργεία Νησιωτικής Πολιτικής και Μετανάστευσης που μαζί χρωστούν 80% του συνολικού χρέους του ΠΔΕ.



Η όποια μείωση επιτεύχθηκε για το μήνα Σεπτέμβριο πρέπει να πιστωθεί στην ΑΑΔΕ η οποία μείωσε τις εκκρεμείς επιστροφές φόρων κατά 102 εκατ. ευρώ στα 826 εκατ ευρώ. Από αυτές:

321εκατ. ευρώ αφορούν άμεσους φόρους

400 εκατ. ευρώ αφορούν έμμεσους φόρους

99 εκατ. ευρώ έχουν να κάνουν με μη φορολογικά έσοδα

Βέβαια υπόλογος δεν είναι μόνο η Ανεξάρτητη Αρχή. Ακόμη ψάχνει για παράδειγμα χιλιάδες φορολογουμένους για να τους επιστρέψει 1788 εκατ. ευρώ!!! Εκείνοι όμως είτε αρνούνται να ανταποκριθούν είτε αδιαφορούν/αδυνατούν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Επιπλέον 523 εκατ. ευρώ από τα 826 εκατ. ευρώ δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ακριβώς ληξιπρόθεσμες οφειλές γιατί δεν οφείλονται περισσότερους από 3 μήνες.



Στον αντίποδα, στις εκκρεμείς επιστροφές φόρων δεν συμπεριλαμβάνονται οι εκκρεμείς επιστροφές από τα Τελωνεία και ειδικά για τις κατηγορίες ΕΦΚ και ΦΠΑ σε βιομηχανίες, ξενοδοχεία, αλιευτικά σκάφη και πλοία καθώς και όποιες επιστροφές πραγματοποιούνται από τα Τελωνεία και αφορούν ιδιώτες ή ελεύθερους επαγγελματίες.

