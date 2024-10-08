Αυξημένες κατά 75,7% οι νέες ρυθμίσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό τον Σεπτέμβριο

Σημαντική άνοδο κατέγραψαν τον Σεπτέμβριο τόσο οι νέες αιτήσεις όσο και οι ρυθμίσεις οφειλών μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών συγκριτικά με τον ίδιο μήνα του 2023.

Πιο συγκεκριμένα, τα νέα αιτήματα οφειλετών στον εξωδικαστικό μηχανισμό διαμορφώθηκαν σε 5.522 και έγιναν συνολικά 1.504 νέες ρυθμίσεις για οφειλές άνω των 383 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για αύξηση 52,2% στις νέες αιτήσεις από τις 3.628 του Σεπτεμβρίου του 2023 και 75,7% στις νέες ρυθμίσεις οφειλών συγκριτικά με τις 856 το ίδιο διάστημα το περασμένο έτος.

Συνολικά καταγράφονται 23.713 επιτυχείς ρυθμίσεις για αρχικές οφειλές ύψους 7,9 δισ. ευρώ που έχουν ρυθμιστεί μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού έως τα τέλη Σεπτεμβρίου σημαντικά αυξημένες από τις 8.804 επιτυχείς ρυθμίσεις ύψους αρχικών οφειλών 3,26 δισ. ευρώ έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2023.

Σημειώνεται ότι το 47,3% των ρυθμίσεων προς χρηματοπιστωτικούς φορείς έλαβε κούρεμα, βάσει οφειλών, που ξεπερνάει το 30% με το συνολικό ποσό της διαγραφής να ανέρχεται σε 2,43 δισ. ευρώ. Σε υψηλό ποσοστό 71,1% κατά μέσο όρο κυμαίνεται η έγκριση των αιτήσεων από τους χρηματοδοτικούς φορείς.

Παράλληλα, δημοσιεύονται στοιχεία για τις διμερείς ρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν τον μήνα Αύγουστο, ύψους 150 εκατ. ευρώ για 2.608 οφειλέτες και που αντιστοιχούν στις μεγαλύτερες εταιρείες διαχείρισης δανείων. Η μικρή μείωση στους δείκτες αυτούς οφείλεται στο γεγονός ότι κατά τον μήνα Αύγουστο αναστέλλεται η ροή διαδικασιών για τα εμπλεκόμενα μέρη.

Η θετική πορεία του ιδιωτικού χρέους στον τραπεζικό τομέα αποτυπώνεται και στα τελευταία επίσημα στοιχεία που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με τα οποία, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των ελληνικών τραπεζών (σε ατομική βάση) κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2024 μειώθηκαν σε 10,43 δισ. ευρώ από 11,10 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο.

Επιπλέον, τα ίδια στοιχεία δείχνουν μείωση του ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων δανείων στις ελληνικές τράπεζες, κλείνοντας το δεύτερο τρίμηνο του 2024 σε 6,9% από 7,5% το πρώτο τρίμηνο. Σημειώνεται ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στο σύνολο του χρηματοπιστωτικού τομέα (Τράπεζες και Servicers) έχουν παρουσιάσει αξιοσημείωτη υποχώρηση την τελευταία 5-ετία, αφού από 92,2 δισ. ευρώ το 2019 διαμορφώνονται σε 69,9 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2024.

Υπενθυμίζεται ότι, με στόχο την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων εργαλείων ρύθμισης οφειλών, η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους παρέχει πανελλαδική εξυπηρέτηση με βιντεοκλήση ή τηλεφωνικά κατόπιν ραντεβού μέσω της πλατφόρμας (https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/ex-apostaseos-exuperetese-politon/exuperetese-me-telediaskepse-kai-telephonike-epikoinonia-apo-ten-eidike-grammateia-diakheirises-idiotikou-khreous-egdikh) ή στο τηλέφωνο 213.212.5730.

Πηγή: skai.gr

