Ως «το χειρότερο δυνατό σενάριο» χαρακτήρισε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας το ενδεχόμενο κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ, μιλώντας στην ΕΡΤ, σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις στην ελληνική ναυτιλία και οικονομία.

Παράλληλα ο κ. Κικίλιας επεσήμανε πως οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση θα έχει άμεσες συνέπειες στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, την παγκόσμια οικονομία αλλά και στην Ελλάδα.

Ο υπουργός διαβεβαίωσε ότι ο θάλαμος επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος παρακολουθεί στενά τα ελληνικά πλοία που πλέουν στην ευρύτερη περιοχή, με ανανεώσεις δεδομένων κάθε έξι και δώδεκα ώρες. Αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί προβλήματα, οι ελληνικές αρχές παραμένουν σε διαρκή επιφυλακή. «Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι πολύ σοβαρή. Βλέπουμε μια συνεχή κλιμάκωση, η οποία δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού», τόνισε ο κ. Κικίλιας, υπογραμμίζοντας ότι «ο πόλεμος έχει πάντα απρόβλεπτες διαστάσεις, όπως φάνηκε και στην Ουκρανία».

Επιπτώσεις στην οικονομία και στην ενέργεια

Ο υπουργός έκανε εκτενή αναφορά στην άμεση επίδραση της γεωπολιτικής αστάθειας στην ελληνική οικονομία, ιδίως στην τιμή των καυσίμων, επηρεάζοντας την παραγωγή, τη βιομηχανία, τον τουρισμό και τη ναυτιλία. «Η οικονομία είναι και ψυχολογία. Ο τουρισμός βασίζεται στη σταθερότητα και η συγκυρία αυτή μας βρίσκει στην αρχή της τουριστικής περιόδου», επεσήμανε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, προέτρεψε όσους έχουν δημόσιο βήμα να είναι προσεκτικοί στις δημόσιες τοποθετήσεις τους, καθώς «η υπερπροβολή κινδύνων μπορεί να αποβεί ζημιογόνα για τη χώρα».

Μείωση ακτοπλοϊκών ναύλων - Πακέτα εκπτώσεων για τους πολίτες

Ο Βασίλης Κικίλιας δήλωσε ικανοποιημένος για τη συγκράτηση των τιμών στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, παρά τις πιέσεις από την αύξηση των καυσίμων λόγω των ευρωπαϊκών περιβαλλοντικών αποφάσεων. «Από το 2017 έως το 2024 οι τιμές είχαν αυξηθεί 38%. Φέτος, ενώ είχαν ανακοινωθεί αυξήσεις 15%, με μείωση των λιμενικών τελών κατά 50% και διαβούλευση με την αγορά, πετύχαμε όχι μόνο να μην αυξηθούν αλλά και να μειωθούν σε ορισμένες περιπτώσεις έως 32%», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό είναι κρίσιμο για την ανακούφιση της μεσαίας τάξης και την ενίσχυση της τουριστικής κινητικότητας.

Υποδομές, λιμάνια και κρουαζιέρα

Αναφερόμενος στην κατάσταση των λιμενικών υποδομών, ο υπουργός τόνισε την ανάγκη εκσυγχρονισμού τους. Ειδική μνεία έγινε στη Σαντορίνη και τη Μύκονο, όπου ξεκινά από 1η Ιουλίου η εφαρμογή τέλους κρουαζιέρας που θα κατευθυνθεί σε επενδύσεις λιμενικών έργων.

Για το λιμάνι των Σπετσών, διαβεβαίωσε πως το Υπουργείο θα στηρίξει τις τοπικές αρχές στην εφαρμογή της νομιμότητας και της τάξης, ενώ ήδη ξηλώνονται τα παράνομα ρεμέτζα και προχωρούν παρεμβάσεις για καλύτερη εξυπηρέτηση των σκαφών.

Μεταναστευτικές ροές και νέοι άξονες επιχειρήσεων

Ο υπουργός επεσήμανε πως οι μεταναστευτικές ροές συνεχίζονται, με νέα εστίαση πλέον στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και το Λιβυκό Πέλαγος, λόγω των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

Ειδική αναφορά έγινε στην ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας με τη Λιβύη και την υποστήριξη του Λιμενικού της. Τόνισε τη σημασία του νομοθετικού πλαισίου για την επιστροφή παράνομων μεταναστών, το οποίο αναμένεται σύντομα από το Υπουργείο Μετανάστευσης.

Τεχνολογικός εκσυγχρονισμός και λιμενική πολιτική

Ο κ. Κικίλιας ανέφερε ότι προχωρούν διαγωνισμοί για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του Υπουργείου και των Λιμεναρχείων, προμήθειες νέων σκαφών, drone, καμερών και αισθητήρων για την επιτήρηση των 18.500 ναυτικών μιλίων θαλάσσιων συνόρων. «Είναι υποχρέωσή μας να στηρίξουμε την ισότητα στην πρόσβαση των νησιωτών στις υπηρεσίες», τόνισε, αναφερόμενος και στην παροχή 42 εκατ. ευρώ μέσω του νησιωτικού ισοδυνάμου.

