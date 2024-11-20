Μπάουμαν (Fed): Χρειάζεται «προσεκτική προσέγγιση» για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων

Το μέλος του ΔΣ της Federal Reserve (Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ) Μισέλ Μπόουμαν, ζήτησε την Τετάρτη μια «προσεκτική προσέγγιση» σε τυχόν περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων, σημειώνοντας ότι ο πληθωρισμός παραμένει ανησυχητικός και η αγορά εργασίας είναι ισχυρή.

Η αμερικανική κεντρική τράπεζα αποφάσισε ομόφωνα στις αρχές του μήνα μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, στο εύρος του 4,50% έως 4,75%, την επομένη της επανεκλογής του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.



Η Μπόουμαν δήλωσε ότι υποστηρίζει αυτή την κίνηση επειδή ευθυγραμμίζεται με την προτίμησή της για σταδιακή μείωση του βραχυπρόθεσμου κόστους δανεισμού. Η Μπόουμαν ήταν η μόνη που είχε εκφράσει διαφωνία σχετικά με τη μείωση των επιτοκίων της Fed κατά μισή ποσοστιαία μονάδα τον Σεπτέμβριο.



Το στέλεχος του ΔΣ της Fed πρόσθεσε ότι πιστεύει ότι το ουδέτερο επιτόκιο - το επίπεδο του κόστους δανεισμού που ούτε ενισχύει ούτε εμποδίζει την οικονομική ανάπτυξη- είναι πολύ υψηλότερο από ό,τι πριν από την πανδημία του COVID, «και επομένως μπορεί να είμαστε πιο κοντά σε μια ουδέτερη πολιτική από ό,τι νομίζουμε».



Η Μπόουμαν είπε ότι θα παρακολουθούσε τα δεδομένα και έχει ένα ένα ευρύ φάσμα επαφών πριν από τη συνεδρίαση της Fed στις 17-18 Δεκεμβρίου για να αξιολογήσει την καταλληλότητα της τρέχουσας πολιτικής και έδειξε ότι πιστεύει ότι η κεντρική τράπεζα δεν είναι υπό πίεση για νέα μείωση επιτοκίων, όπως αναμένουν αυτή τη στιγμή οι αγορές.



Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τη Fed είναι ο στόχος της για τη σταθερότητα των τιμών, αν και είναι πιθανή η επιδείνωση των συνθηκών εργασίας, προειδοποίησε.



