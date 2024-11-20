ΟΠΑΠ: Κέρδη 352 εκατ. ευρώ στο 9μηνο - "Βλέπει" το ανώτερο όριο των προβλέψεών του για το 2024

Αυξημένες είναι οι οικονομικές επιδόσεις του ΟΠΑΠ στο 9μηνο του 2024, με αποτέλεσμα η διοίκηση του ομίλου να προβλέπει πως τα μεγέθη στο σύνολο του έτους θα κινηθούν στο ανώτερο όριο των προβλέψεών της.

Ειδικότερα, τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) εννεαμήνου 2024 διαμορφώθηκαν στα €1,65 δισ. έναντι €1,51 δισ. ευρώ το εννεάμηνο 2023, αυξημένα κατά 9,4% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της ισχυρής ανάπτυξης στην επίγεια δραστηριότητα (retail) και της δυναμικής επίδοσης στο online, το οποίο συνείσφερε 31% στα συνολικά έσοδα του Ομίλου το γ’ τρίμηνο 2024. Τα GGR του γ’ τριμήνου 2024 ανήλθαν σε €565,8 εκατ., υψηλότερα κατά 17,6% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω του Mega τζάκποτ στο Τζόκερ και την αυξημένη δραστηριότητα αθλητικού στοιχηματισμού συνοδευόμενα από ισχυρές επιδόσεις στο online καζίνο.

Το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) το εννεάμηνο 2024 αυξήθηκε κατά 12,4% σε ετήσια βάση στα €692,5 εκατ. (εννεάμηνο 2023: €616,1 εκατ.), ωθούμενο από την αύξηση των εσόδων και τα ισχυρά περιθώρια κέρδους.

Το γ’ τρίμηνο 2024 το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) αυξήθηκε κατά 25,0% σε ετήσια βάση στα €241,9 εκατ. (γ’ τρίμηνο 2023: €193,5 εκατ.).

Τα λειτουργικά έξοδα εννεαμήνου 2024 ανήλθαν σε €314,6εκ. έναντι €299,0 εκατ. το εννεάμηνο 2023, αυξημένα κατά 5,2% σε ετήσια βάση. Τα λειτουργικά έξοδα του γ’ τριμήνου 2024 μειώθηκαν κατά 12,2% σε ετήσια βάση στα €100,6εκ. (γ’ τρίμηνο 2023: €114,6 εκ.) επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της διοίκησης για εξομάλυνση του κόστους εντός του δεύτερου εξαμήνου του έτους.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το εννεάμηνο 2024 αυξήθηκαν κατά 12,9% σε ετήσια βάση στα €586,9 εκατ. (εννεάμηνο 2023: €519,9 εκατ.) ή αυξημένα κατά 7,6% σε επαναλαμβανόμενη ετήσια βάση. Τα EBITDA γ’ τριμήνου 2024 ανήλθαν σε €213,2 εκατ. (γ’ τρίμηνο 2023: €145,4 εκατ.), αυξημένα κατά 46,6% σε ετήσια βάση, ή κατά 23,8% σε επαναλαμβανόμενη ετήσια βάση, λόγω της ισχυρής ανάπτυξης των εσόδων και της συγκράτησης των λειτουργικών εξόδων.

Τα καθαρά κέρδη το εννεάμηνο 2024 διαμορφώθηκαν στα €352,0 εκατ. (εννεάμηνο 2023: €307,7 εκατ.), αυξημένα κατά 14,4% σε ετήσια βάση (ή κατά +5,6% σε επαναλαμβανόμενη ετήσια βάση). Τα καθαρά κέρδη το γ’ τρίμηνο 2024 ανήλθαν σε €120,5 εκατ. (γ’ τρίμηνο 2023: €83,3 εκατ.), αυξημένα κατά 44,7% σε ετήσια βάση (ή κατά 21,5% σε επαναλαμβανόμενη ετήσια βάση), ακολουθώντας την αύξηση των EBITDA.

Επίσης, επισημαίνεται πως ισχυρή είναι η ταμειακή θέση του ΟΠΑΠ, με καθαρό δανεισμό στα €119,3 εκατ., και δείκτη Καθαρού Δανεισμού/LTM EBITDA

στο 0,15x (0,18x συμπεριλαμβανομένων των μισθώσεων).

Τέλος, σημειώνεται πως η ισχυρή κερδοφορία του εννεαμήνου του 2024 οδηγεί τα συνολικά EBITDA του έτους προς το ανώτερο όριο των ετήσιων προβλέψεων.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΠΑΠ Jan Karas, δήλωσε:

«Μετά τις δυναμικές επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου του 2024, ο ΟΠΑΠ κατάφερε να επιτύχει ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα κατά το γ΄ τρίμηνο. Η σημαντικότερη εξέλιξη του τριμήνου ήταν το Mega τζάκποτ του Τζόκερ, το οποίο οδήγησε σε ενισχυμένη δραστηριότητα τόσο στο retail, όσο και στο online κανάλι, καθώς και σε αυξημένη επισκεψιμότητα στα καταστήματά μας. Οι θετικές τάσεις συνεχίστηκαν επίσης στον αθλητικό στοιχηματισμό και στα δύο κανάλια, χάρη στο πλούσιο αθλητικό καλεντάρι. Επιπλέον, τα παιχνίδια online καζίνο διατήρησαν τη δυναμική τους, παίζοντας σημαντικό ρόλο στην ουσιαστική ανάπτυξη των online δραστηριοτήτων μας.

Ακόμη, καταγράφηκε ισχυρή αύξηση της κερδοφορίας, κυρίως λόγω της αναμενόμενης ομαλοποίησης των λειτουργικών εξόδων, γεγονός που επιβεβαιώνει τη συνεχή εστίασή μας στην αποδοτικότητα των δραστηριοτήτων μας ως προς το κόστος.

Συνολικά, παραμένουμε βέβαιοι ότι είμαστε κατάλληλα τοποθετημένοι, ώστε να υλοποιήσουμε τους οικονομικούς και επιχειρηματικούς στόχους του ΟΠΑΠ για το σύνολο του έτους, καθώς και να επιτύχουμε επιδόσεις που θα βρίσκονται στο ανώτερο όριο των προβλέψεών μας για το 2024».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.