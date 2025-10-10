Καταγγελία στον ΣΚΑΪ: Τι θα γίνει με τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο

Το υπουργείο Οικονομικών είχε ξεκινήσει να επεξεργάζεται τη ρύθμιση για το ελβετικό φράγκο, ενημέρωσε η εκπρόσωπος Τύπου της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών Έλενα Λάσκαρη, απαντώντας σε καταγγελία στον ΣΚΑΪ για το τι μέλλει γενέσθαι με τους δανειολήπτες.

«Δεν έχουμε ενημέρωση από την πλευρά της κυβέρνησης για κάτι νεότερο», όπως είπε. «Γνωρίζω και διαβάζω από δημοσιεύματα ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να βελτιώσει περαιτέρω αυτήν τη λύση. Έχει περιγράψει η ίδια πως αναζητεί μια δίκαιη λύση. Δεν ξέρω να σας πω περισσότερα, αντιλαμβάνομαι όμως ότι δεν θα αργήσει να έρθει αυτή η λύση για ένα υπαρκτό ζήτημα».

«Είναι ένα σύνθετο πρόβλημα. Πράγματι η επιβάρυνση από την ισοτιμία είναι μεγάλη, υπάρχει το όφελος από το επιτόκιο από την άλλη πλευρά. Το επιτόκιο αυτήν τη στιγμή είναι διαφορετικό, είναι χαμηλότερο του ελβετικού σε σχέση με το ευρώ. Υπάρχουν αυτοί που έχουν πληρώσει κανονικά και έχουν επιβαρυνθεί. Αντιλαμβάνομαι ότι επειδή έχει πολλές πτυχές αυτό το ζήτημα, θα τις μελετήσει όλες η κυβέρνηση. Είμαστε κοντά σε λύση», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

