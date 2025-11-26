Το αργότερο μέχρι το τέλος του έτους, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής, αναμένονται τα πρώτα ευρήματα της Επιτροπής Ανταγωνισμού στο πλαίσιο της κλαδικής έρευνας που διενεργεί για τα επιτόκια καταθέσεων στην Ελλάδα και κυρίως για τους λόγους που αυτά παραμένουν χαμηλά. Έναυσμα για την έναρξη της κλαδικής έρευνας αποτέλεσε η παρατήρηση ότι το εγχώριο τραπεζικό σύστημα παρουσιάζει χαρακτηριστικά ολιγοπωλίου.

Ο ανταγωνισμός στα επιτόκια καταθέσεων και εν γένει στα καταθετικά προϊόντα αποτέλεσε σχετικά πρόσφατα αντικείμενο έρευνας από ακόμη δύο ευρωπαϊκές αρχές ανταγωνισμού, την ολλανδική και τη βελγική, με αμφότερες τις Αρχές να δίνουν έμφαση στην ανάγκη μεγαλύτερης διαφάνειας στον τρόπο υπολογισμού των επιτοκίων και καλύτερης ενημέρωσης των καταναλωτών.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.