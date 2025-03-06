«Ας υποθέσουμε, θεωρητικά, ότι γίνεται δεκτή η πρόταση μορφής των κομμάτων της αντιπολίτευσης, και ότι η Νέα Δημοκρατία παύει να είναι κυβέρνηση. Πώς θα κυβερνηθεί η χώρα; Από ποια κόμματα; Με ποιο πρόγραμμα; Με ποια αξιοπιστία; Η Ελλάδα είναι πολύτιμη για εμάς και τα παιδιά μας και δεν θα ζήσουμε και πάλι το Μύθο του Σισύφου, όχι ως μύθο αυτή τη φορά, αλλά ως πραγματικότητα. Έχω ευθύνη να προειδοποιήσω ως Υπουργός Οικονομικών».

Τις επισημάνσεις αυτές έκανε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας απόψε στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης επί της προτάσεως δυσπιστίας που υπέβαλαν κόμματα της Αντιπολίτευσης.

«Δεν θα επιτρέψουμε, πρόσθεσε, να παραδοθεί η χώρα στην αστάθεια, την ανασφάλεια και το διχασμό και να πάνε χαμένες οι θυσίες των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Χωρίς να παριστάνουμε τους αλάνθαστους, θέλω να είμαι ξεκάθαρος: Η Ελλάδα είναι ιερή έννοια για να παίζετε μαζί της. Και προτού καταθέτετε προτάσεις δυσπιστίας, καλό είναι να βλέπετε τα του οίκου σας. Την πρωτοφανή αναξιοπιστία σας και την παράδοσή σας στα άκρα και τις ακρότητες. Εμείς υποσχόμαστε σταθερά βήματα μπροστά. Οι μαγικές συνταγές είναι για τους πολιτικούς ταχυδακτυλουργούς. Όποιος θέλει, μπορεί φυσικά να τους δοκιμάσει. Τους δοκιμάσαμε πάντως την περασμένη δεκαετία, με τις καταργήσεις των Μνημονίων με ένα νόμο και ένα άρθρο, και πληρώνουμε ακόμη τα αποτελέσματα».

Αναφερόμενος στην τραγωδία των Τεμπών ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι «Η αλήθεια, καμιά φορά αργεί, αλλά έρχεται για να φωτίσει. Για να τιμωρήσει φυσικά τους πραγματικούς ενόχους. Για να αποκαταστήσει αυτούς που μπορεί να έχουν κάνει λάθη, αλλά δεν έχουν τίποτα να κρύψουν. Και για να αποκαλύψει όσους χωρίς ντροπή κατασκευάζουν ή διαδίδουν ψεύτικες ειδήσεις, εργαλειοποιώντας τελικά τον αβάσταχτο πόνο των γονιών και των συγγενών στη συγκεκριμένη περίπτωση».

Ανέδειξε δε δύο υποχρεώσεις στο εξής:

Κάθαρση με αλήθεια και με κανόνες Κράτους Δικαίου. «Κάθαρση είναι αδιανόητο να μην υπάρξει. Θα υπάρξει, όμως, με βάση τους κανόνες του κράτους δικαίου και της αληθινής δικαιοσύνης. Όχι της δικαιοσύνης της Κυβέρνησης, ή της Αντιπολίτευσης», είπε.

Το «ποτέ ξανά» που διατράνωσαν οι Έλληνες στις πλατείες. «Ασφαλείς και σύγχρονες μεταφορές, και ένα κράτος που θα υπηρετεί και δεν θα δυναστεύει τον πολίτη. Πρέπει με ειλικρίνεια να παραδεχθούμε πως στους σιδηρόδρομους έπρεπε και πρέπει να γίνουν πολλά περισσότερα. Δεν είναι τεχνικό θέμα. Δεν είναι απλώς μια μεταρρύθμιση που οφείλουμε στους πολίτες. Είναι θέμα αποκατάστασης της εμπιστοσύνης των νέων παιδιών προς το κράτος. Είναι θέμα ανθρωπιάς και σεβασμού της μνήμης των 57 θυμάτων της τραγωδίας. Όπως έχουμε εργαστεί για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, σαν αυτή που ζήσαμε στο Μάτι, έχουμε δεσμευτεί – και αυτό θα κάνουμε – να εργαστούμε για σύγχρονους και ασφαλείς σιδηρόδρομους», υπογράμμισε ο υπουργός.

«Δεν έχουν καμία θέση, τόνισε, οι εξυπνάδες, ο φανατισμός, οι θεωρίες συνομωσίας, και πολύ περισσότερο ο εθνικός διχασμός». «Όσο γιγαντιαία γκάφα θα ήταν εκ μέρους της Κυβέρνησης να επιχειρήσει να συγκαλύψει οτιδήποτε – πολύ περισσότερο όταν έχουν αναληφθεί οι πολιτικές ευθύνες και έχουν ήδη ασκηθεί όχι μία και δύο, αλλά 43 διώξεις - άλλο τόσο ανόητο μεσομακροπρόθεσμα, αλλά και εθνικά επικίνδυνο, θα ήταν για την αντιπολίτευση να επιχειρήσει εκμετάλλευση της μνήμης των νεκρών. Και να στήσει ένα ανάρμοστο παιχνίδι κομματικών σκοπιμοτήτων, μπροστά σε αυτό το εθνικό δράμα. Και μιλώντας ως πατέρας, θα ήθελα να πω πως εδώ σήμερα δεν κρίνεται ούτε η τεχνική επάρκεια, ούτε η ρητορική δεινότητα, όσων ανεβαίνουν στο βήμα. Κρίνεται η σεμνότητα, η σοβαρότητα, και η ανθρωπιά όλων μας».

Ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε στην πρόοδο της χώρας από το 2019, παρά τις αλλεπάλληλες κρίσεις που μεσολάβησαν σημειώνοντας μεταξύ άλλων την ταχύτερη σε σχέση με την ΕΕ ανάπτυξη, την υποχώρηση της ανεργίας, τη μείωση των φόρων, την εξυγίανση της ΔΕΗ, τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του κράτους, την επιτάχυνση της απονομής συντάξεων, την ισχυροποίηση της διεθνούς θέσης της χώρας και την αύξηση των δαπανών για την εθνική άμυνα. Ενώ ακολουθούν:

Νέα σημαντική αύξηση στον κατώτατο μισθό, σε 25 μέρες από σήμερα.

Πρόσθετες αυξήσεις αποδοχών στους δημοσίους υπαλλήλους, αμέσως μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού.

Περαιτέρω μείωση του κόκκινου ιδιωτικού χρέους, με διπλασιασμό της περιμέτρου του εξωδικαστικού μηχανισμού, για να καλύπτεται και η μεσαία τάξη, με ρύθμιση που είναι ήδη σε δημόσια διαβούλευση.

Μηνιαίο επίδομα επικινδυνότητας 100 ευρώ από την 1η Ιουλίου, για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Περαιτέρω μείωση της φορολογίας για όλους τους συνεπείς φορολογούμενους, με εξειδίκευση που θα γίνει από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. «Έχοντας ως βάση για την πρωτοβουλία αυτή την ανάπτυξη και τη χωρίς προηγούμενο μείωση της φοροδιαφυγής. Στην πράξη, και όχι με λόγια», σημείωσε ο υπουργός.

Δημιουργία Εθνικού Μητρώου Παροχών, «ώστε, χωρίς να περιοριστεί ο κοινωνικός προϋπολογισμός, οι δαπάνες να κατευθύνονται σε αυτούς που πραγματικά τις έχουν ανάγκη».

Νέος Κώδικας Δημόσιας Περιουσίας, «ώστε όχι μόνο να μπουν γερές βάσεις για την αξιοποίησή της, αλλά και να τελειώνουν οι ιστορίες καθημερινής τρέλας, με το Δημόσιο να διεκδικεί εκτάσεις, αλλά και ολόκληρες πόλεις, με βάση φιρμάνια της Τουρκοκρατίας, κόντρα στη νομολογία του Αρείου Πάγου».

«Θα προχωρήσουμε, κατέληξε, κρατώντας όρθια και ισχυρή την Ελλάδα που μας ενώνει. Την Ελλάδα που με σεμνότητα και αποτελεσματικότητα, οφείλουμε να ανεβάσουμε όλοι μαζί ψηλότερα».

Πηγή: skai.gr

