Jumbo: Αύξηση πωλήσεων 6,3% το 2024

Αύξηση περίπου 6,3% παρουσίασαν οι πωλήσεις του Ομίλου Jumbo κατά το 2024, σε σχέση με το 2023, ξεπερνώντας την αναθεωρημένη πρόβλεψη που είχε θέσει η διοίκηση, για ελάχιστη αύξηση των πωλήσεων 4%.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο τελευταίος μήνας του 2024, έκλεισε για τον Όμιλο με αύξηση των πωλήσεων περίπου 2%, σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2023.

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2024, ο Όμιλος Jumbo αριθμούσε 88 καταστήματα από τα οποία 53 στην Ελλάδα, 6 στην Κύπρο, 10 στη Βουλγαρία και 19 στη Ρουμανία.

Επιπλέον, ο Όμιλος διαθέτει ηλεκτρονικά καταστήματα στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ρουμανία.

Μέσω συνεργασιών, ο Όμιλος έχει παρουσία με 39 καταστήματα που φέρουν το σήμα Jumbo, σε 7 χώρες (Αλβανία, Κόσοβο, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία, Μαυροβούνιο και Ισραήλ).

Αναλυτικότερα:

- Στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο του 2024, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας (χωρίς να υπολογίζονται οι ενδοεταιρικές συναλλαγές), παρουσίασαν αύξηση περίπου 3%. Συνολικά για το 2024, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας -χωρίς τις ενδοεταιρικές συναλλαγές- παρουσίασαν αύξηση περίπου 6% σε σχέση με το 2023.

- Στην Κύπρο, οι πωλήσεις των καταστημάτων κατά τον Δεκέμβριο του 2024, ήταν αυξημένες περίπου 1% , σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα. Συνολικά οι πωλήσεις των καταστημάτων στην Κύπρο για το 2024 είναι αυξημένες περίπου 2%, σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

- Στη Βουλγαρία οι πωλήσεις του δικτύου κατέγραψαν μείωση περίπου 4% τον Δεκέμβριο του 2024, σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα. Συνολικά οι πωλήσεις στη Βουλγαρία για το 2024 είναι αυξημένες περίπου 6%, σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

- Στη Ρουμανία, οι πωλήσεις του δικτύου καθώς και του ηλεκτρονικού καταστήματος (www.e-jumbo.ro) σημείωσαν αύξηση περίπου 4% τον Δεκέμβριο του 2024, σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα. Συνολικά οι πωλήσεις στη Ρουμανία για το 2024 είναι αυξημένες κατά περίπου 9%, σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

«Είναι ξεκάθαρο ότι τα ασύμμετρα προβλήματα στην τροφοδοτική αλυσίδα και η αδυναμία παράδοσης προϊόντων εντός των συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων επηρέασαν όλο το έτος και κυρίως τον Δεκέμβριο. Εν τω μεταξύ, η αστάθεια στην Ερυθρά Θάλασσα και τη Μέση Ανατολή συνεχίζεται, ένας νέος ιός και μια πιθανή νέα δασμολογική πολιτική από τις Η.Π.Α. προσθέτουν νέα προβλήματα στο παγκόσμιο εμπόριο. Υπό αυτές τις συνθήκες, κάθε προσπάθεια διατύπωσης προβλέψεων και εκτιμήσεων για την πορεία των μεγεθών της νέας χρονιάς είναι δύσκολη και στερείται φερεγγυότητας. Η διοίκηση του Ομίλου Jumbo θεωρεί ότι μία πρώτη εκτίμηση για το 2025, θα ήταν χρήσιμο να δοθεί μετά το πρώτο τετράμηνο. Μόνιμη δέσμευση της διοίκησης του Ομίλου Jumbo, αποτελεί η έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των μετόχων - συνεταίρων και θα συνεχίσει να παρέχει ενημέρωση σε μηνιαία βάση για την πορεία των πωλήσεων» σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση.

Για το 2025 στόχος του Ομίλου είναι να λειτουργήσει ένα ακόμα υπερ-κατάστημα στη Ρουμανία. Υπενθυμίζεται ότι κατά το 2024 λειτούργησαν το νέο ιδιόκτητο υπερ-κατάστημα στην πόλη Oradea (Ρουμανία), το νέο ιδιόκτητο υπερκατάστημα στο Βουκουρέστι (Ρουμανία) και το νέο ιδιόκτητο υπερκατάστημα στην Λευκωσία (Κύπρο).

Επιπλέον, επαναλειτούργησαν τα πλήρως ανακαινισμένα υπερκατάστημα Jumbo στην Καρδίτσα και στην Λάρισα που παρέμειναν κλειστά λόγω του πρωτοφανούς πλημμυρικού φαινομένου στις αρχές Σεπτεμβρίου του 2023.

Πηγή: skai.gr

