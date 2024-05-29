Jean Paul Servais (IOSCO): Κλιματική κρίση, ιντερνετική απάτη και κρυπτονομίσματα στο στόχαστρο όλων των Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς

Συνέντευξη στον Κωνσταντίνο Δαυλό

Στην Αθήνα βρέθηκαν για το τριήμερο Παγκόσμιο Συνέδριό τους οι εκπρόσωποι των Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς όλου του κόσμου, αναγνωρίζοντας έτσι συμβολικά την επιστροφή της ελληνικής οικονομίας στο παγκόσμιο προσκήνιο.

Το skai.gr βρέθηκε στις εργασίες της IOSCO (International Organization of Securities Commissions) και συνομίλησε με τον πρόεδρο Ζαν Πολ Σερβές για όλα εκείνα που έχουν θέσει στο στόχαστό τους οι Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς όλου του κόσμου. Τα βασικότερα θέματα ήταν η κλιματική αλλαγή και η μετάβαση της οικονομίας στη βιώσιμη ανάπτυξη, τα κρυπτονομίσματα και η Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλά και οι επενδύσεις στη χώρα μας.

- Ερώτηση: Βασικό θέμα του παγκόσμιου συνεδρίου σας που διοργανώθηκε στην Αθήνα από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, είναι η περιβαλλοντική κρίση. Πώς έχετε «καταλήξει» εσείς στην IOSCO -που εκπροσωπείτε τις Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς όλου του κόσμου- να συζητάτε γι’ αυτό; Και τί μπορείτε να κάνετε για το περιβάλλον;

Jean Paul Servais: Θα ξεκινούσα λέγοντας ότι η IOSCO εμφανίζει -λόγω του μεγέθους της- μία προστιθέμενη αξία όσον αφορά την ικανότητά μας: να βοηθήσουμε τους απλούς επενδυτές, οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν σε εταιρείες που ακολουθούν τις απαιτήσεις του ESG (Environmental, Social, Governance) δηλαδή των ηθικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων μιας επένδυσης και με αυτόν τον τρόπο βοηθούν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Οι επενδυτές στην Ελλάδα, ή στο Βέλγιο απ’ όπου προέρχομαι, δεν θέλουν να πρέπει να αντιμετωπίσουν μία «σούπα» από εθνικές εργαλειοθήκες γύρω από την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αλλά θέλουν να λειτουργήσουν στη βάση μίας εργαλειοθήκης σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς πλέον βλέπουν ότι οι επενδυτικοί κίνδυνοι και οι ευκαιρίες ξεπερνούν τα σύνορα των κρατών.

- Ερ: Και αυτή τη στιγμή στην IOSCO δημιουργείτε μία τέτοια εργαλειοθήκη;

JPS: Ακριβώς. Γι’ αυτό και εγώ πιστεύω στην ικανότητά μας να είμαστε χρήσιμοι διότι η IOSCO είναι ένας οργανισμός που έχει ως μέλη του Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς απ’ όλο τον κόσμο. Έχουμε 131 εθνικές επιτροπές -ανάμεσά τους φυσικά και η Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς- οι οποίες με τον έναν ή τον άλλο τρόπο εμπλέκονται στην επίβλεψη σχεδόν του 95% όλης της επενδυτικής δραστηριότητας. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε ένας πραγματικός παγκόσμιος ρυθμιστής προτύπων.

Για τον λόγο αυτό αποφασίσαμε να δραστηριοποιηθούμε και στηρίζουμε το Διεθνές Συμβούλιο Προτύπων Αειφορίας με τα αρχικά ISSB (International Sustainability Standard Board) που έχει ως πρόεδρό του τον Εμμανουελ Φαμπέρ που είναι ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος της Danone. Ο οργανισμός αυτός έχει δημιουργήσει πρότυπα που αφορούν τις εισηγμένες εταιρίες, προκειμένου να προσφέρουν πληροφορίες στους επενδυτές.

Εμείς λοιπόν έχουμε εγκρίνει αυτά τα πρότυπα ήδη από πέρυσι και θεωρούμε ότι στην ουσία πρόκειται και για ένα κάλεσμα για δράση καθώς θεωρούμε ότι αυτά τα πρότυπα είναι κατάλληλα για τον σκοπό μας. Θεωρώ δε, ότι αυτά τα πρότυπα θα χρησιμοποιηθούν ευρέως από 130.000 εισηγμένες εταιρείες σε όλο τον κόσμο. Αυτό σημαίνει συγκέντρωση περισσότερων στοιχείων, με καλύτερη ποιότητα. Άποψή μου είναι ότι όσο καλύτερα είναι τα στοιχεία αυτά (τα data που συγκεντρώνονται) τόσο καλύτεροι γινόμαστε στην καταπολέμηση του «Πράσινου Ξεπλύματος», του λεγόμενου Green Washing που χρησιμοποιείται ένα ψευδεπίγραφο «πράσινο» μάρκετινγκ ώστε να πειστεί το αγοραστικό κοινό ότι οι στόχοι και οι πολιτικές μιας εταιρείας είναι «φιλικές προς το περιβάλλον». Αν θέλει κάποιος πραγματικά να αποφύγει το Green Washing τότε παρακαλώ να μην αναπτύσσει διαφορετικές «γλώσσες» επικοινωνίας με το κοινό. Μόνο μία γλώσσα πρέπει να χρησιμοποιείται, και αυτή η γλώσσα πρέπει να βοηθήσει για να πάμε μπροστά με τα σχέδια μετάβασης στην πράσινη οικονομία. Έτσι λοιπόν στέλνουμε ένα συνολικό, περιεκτικό μήνυμα.

Και πρέπει να σας πω ότι είμαι ικανοποιημένος βλέποντας τι έχουμε καταφέρει να κάνουμε μέσα σε ένα χρόνο, κάτι που έχει αναλυθεί πλήρως εδώ στην Αθήνα στην εξαιρετική παγκόσμια σύνοδο που διοργάνωσε η συνάδελφός μου επικεφαλής της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου.

Προχωρούμε λοιπόν πολύ γρήγορα σε έναν νέο κόσμο, με μία εργαλειοθήκη προτύπων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, από μία τεράστια κοινότητα Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς που μπορούν να μιλούν την ίδια «γλώσσα», απλά με λίγο διαφορετική… προφορά.

- Ερ: Το δεύτερο πράγμα που βλέπουν οι πολίτες -το οποίο είναι και πολύ πιο κοντά στις δικές σας λειτουργίες- είναι να έρχονται στη ζωή μας τα κρυπτονομίσματα πάρα πολύ γρήγορα -η ΕΕ συζητάει τη δημιουργία ενός κρύπτοευρώ- και ταυτόχρονα βλέπουν και την Τεχνιτή Νοημοσύνη να έρχεται πολύ γρήγορα. Και ο κόσμος στην ουσία φοβάται. Τί μπορείτε να πείτε, ή να κάνετε, ώστε ο απλός πολίτης να αισθανθεί πιο ασφαλής ανάμεσα σε αυτά τα «καινά δαιμόνια»;

JPS: Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να εξηγήσω την προστιθέμενη αξία και τις ευκαιρίες γύρω από τη βιώσιμη χρηματοδότηση. Τους κινδύνους και τις προκλήσεις που εμφανίζονται όταν μιλάμε για τα κρυπτονομίσματα. Στην προηγούμενη απάντησή μου αναφέρθηκα στον απλό επενδυτή. Τώρα όμως θα μιλήσω για τα παιδιά του απλού επενδυτή. Για τα δικά μου παιδιά, για τα δικά σας παιδιά και για την πιθανότητα να επενδύσει κάποιος χρήματα, ή φυσικά και να χάσει κάποιος χρήματα ασχολούμενος και κρυπτονομίσματα. Και τα κρυπτονομίσματα είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα κινδύνου, αλλά και ευκαιρίας επενδυτικής που ξεπερνά τα σύνορα των χωρών και γι’ αυτό έχει και προκλήσεις. Αυτό σημαίνει ότι και εδώ χρειάζεται η δημιουργία μίας παγκόσμιας εργαλειοθήκης. Είναι και αυτό κάτι που ξεκινήσαμε πέρυσι, όταν εγκρίναμε 18 προτροπές και συστάσεις. Και έχετε δίκιο που λέτε ότι ο κόσμος ανησυχεί. Επομένως, σε αυτό το θέμα -προκειμένου να είμαστε χρήσιμοι- προωθούμε την εφαρμογή θεμελιωδών αρχών που γνωρίζουμε ήδη ότι επιβλέπονται από εδραιωμένες χρηματιστηριακές αγορές.

Καταφέραμε λοιπόν να πετύχουμε μία γενικευμένη συναίνεση σε όλο τον κόσμο για τη χρήση αυτής της εργαλειοθήκης. Πιστεύω λοιπόν ότι η IOSCO -η οποία δεν μπορεί φυσικά, αλλά και δεν χρειάζεται να βρίσκεται παντού- μπορεί να εμφανίζει στο θέμα της βιώσιμης χρηματοδότησης και των κρυπτονομισμάτων, μία προστιθέμενη αξία, καθώς συνομιλεί για παγκόσμιες επενδύσεις, αντιμετωπίζει παγκόσμιες απάτες και αυτά μπορεί να τα συζητά στο υψηλότερο διεθνές επίπεδο συνομιλώντας με άλλους διεθνείς οργανισμούς -όπως το ΔΝΤ- που συμμερίζονται τις αρχές μας.

- Ερ: Είπατε τη λέξη «απάτη» και αυτό με οδηγεί στην επόμενη ερώτησή μου. Ακούμε όλο και πιο συχνά για ιντερνετικές απάτες. Η κα. Λαζαράκου μου έλεγε ότι στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς συνεχώς ανεβάζουν διεθνείς διαδικτυακές απάτες. Φαντάζομαι το ίδιο κάνουν και όλες οι Επιτροπές παγκοσμίως. Τί έχουμε μπροστά μας;

JPS: Δύο πράγματα έχω να σας πω. Και αυτό το θέμα είναι ένα θέμα που ξεπερνάει τα εθνικά σύνορα στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων. Άρα η συνεργασία με την IOSCO σημαίνει ότι αυξάνεται η δυνατότητα των συνεργασιών, η επιβολή της νομιμότητας, η λήψη καλύτερων πληροφοριών που προέρχονται από άλλες χώρες. Αν θέλουμε να κλείσουμε την λειτουργία ενός ιστότοπου που χρησιμοποιεί fishing, η IOSCO είναι η κατάλληλη, καθώς αυτή τη στιγμή εμείς ανταλλάσσουμε κάθε χρόνο περί τις 5.000 περιπτώσεις διαδικτυακής εξαπάτησης ή υποθέσεις με εσωτερική πληροφόρηση. Όταν ξεκινήσαμε αυτό το πρόγραμμα πριν από 20 χρόνια, ανταλλάσσαμε πληροφορίες μόλις για 50 υποθέσεις τον χρόνο. Μπορείτε να φανταστείτε το μέγεθος της αύξησης;

- Ερ: Πρόκειται για μία αύξηση που πλησιάζει το 10.000% μέσα σε 20 χρόνια!

JPS: Ακριβώς. Το δεύτερο που θα ήθελα να σας αναλύσω γι’ αυτό που με ρωτήσατε έχει να κάνει με την χρηματοοικονομική εκπαίδευση. Πιστεύω ακράδαντα στην χρηματοοικονομική εκπαίδευση. Για εμάς αυτό σημαίνει να μπορούμε να μιλάμε με απλή γλώσσα στα Ελληνικά, στα Αγγλικά ή στα Γαλλικά και να εξηγήσουμε στους νέους ανθρώπους: Προσοχή! Δεμ υπάρχουν θαύματα στην οικονομία. Αν κάπου στο ιντερνετ βλέπετε μία απίστευτη απόδοση μίας επένδυσης, τότε προσοχή. Μπορεί να πιστεύετε στα θαύματα στην προσωπική σας ζωή. Όμως δεν υπάρχουν ποτέ θαύματα στα χρηματοπιστωτικά. Άρα όταν κάτι στο internet είναι τόσο καλό που μοιάζει απίστευτο, παρακαλώ μην το πιστεύετε. Το πιθανότερο είναι να σας οδηγήσει σε μία απάτη.

- Ερ: Ένας από τους λόγους που κατάφερε η Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να σας φέρει στην Ελλάδα για το Παγκόσμιο Συνέδριό της IOSCO, ήταν το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι ένα success story. Θα έλεγα όμως από την πλευρά μου, ότι αυτή η επιτυχία της Ελλάδα, δεν φαίνεται ακόμη να αντανακλάται στην πορεία του ελληνικού χρηματιστηρίου. Γιατί συμβαίνει αυτό; Τί θα λέγατε στους Έλληνες επενδυτές;

JPS: Καταρχάς να σας πω ότι ανήκω στη μεγάλη ομάδα των ανθρώπων που λέει -και όχι επειδή βρίσκομαι τώρα στην Ελλάδα- ότι είμαστε εντυπωσιασμένοι από αυτό που συμβαίνει στη χώρα σας. Είμαστε εντυπωσιασμένοι από τη δυνατότητα της Ελλάδας να επανέλθει μετά από μία κρίση πριν από 15 χρόνια. Και συγχαρητήρια γι’ αυτό. Τώρα το πρόβλημα της ελκυστικότητας της χρηματιστηριακής αγοράς είναι ένα θέμα που αντιμετωπίζουν όλες οι χώρες της Ευρώπης. Η λύση του προβλήματος βέβαια δεν μπορεί να έρθει μόνο από την εποπτεύουσα αρχή. Το θέμα είναι να πειστούν οι επιχειρήσεις που αναζητούν νέους τρόπους χρηματοδότησης των σχεδίων τους, να εισαχθούν στην αγορά. Την ίδια στιγμή το ουσιώδες ζήτημα δεν είναι να έχεις τον υψηλότερο αριθμό εισηγμένων, αλλά να καταφέρουν τα χρήματα που αναζητούν τοποθετήσεις, να φτάσουν στην πραγματική αγορά. Αυτή είναι η πρόκληση και για την Ελλάδα. Θα έλεγα λοιπόν ότι τα χρηματιστήρια θα μπορούσαν να γίνουν ένα χρήσιμο και συμπληρωματικό κανάλι νέων χρηματοδοτήσεων. Και αυτό εξακολουθεί να είναι ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Γι’ αυτό και καταβάλουμε από την πλευρά μας κάθε προσπάθεια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.