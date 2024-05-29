Σημαντικές απώλειες καταγράφουν οι τιμές των μετοχών με την αγορά να υποχωρεί προς τα επίπεδα των 1.450 μονάδων, εν μέσω καθοδικής κίνησης και των ευρωπαϊκών αγορών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:30, διαμορφώνεται στις 1.453,16 μονάδες σημειώνοντας πτώση 1,26%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 76,75 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 1,35%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 1,06%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης άνοδο καταγράφουν οι μετοχές του ΟΠΑΠ (+1,22%), της Quest Συμμετοχών (+0,76%), της Σαράντης (+0,18%) και της Jumbo (+0,07%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Alpha Bank (-2,95%), της Motor Oil (-2,71%), της Eurobank (-2,24%), της Autohellas (-2,19%) και του ΟΤΕ (-2,13%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Eurobank με 3.641.572 και 2.811.605 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Ιντρακάτ με 11,90 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 7,55 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 31 μετοχές, 83 πτωτικά και 11 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Χαϊδεμένος +9,02% και Moda Bango +3,35%.

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) -11,85% και Vidavo -7,41%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

