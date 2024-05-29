Λογαριασμός
Χρηματιστήριο: Στις 1.453,16 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών, με πτώση 1,26%

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 76,75 εκατ. ευρώ

Χρηματιστήριο

Σημαντικές απώλειες καταγράφουν οι τιμές των μετοχών με την αγορά να υποχωρεί προς τα επίπεδα των 1.450 μονάδων, εν μέσω καθοδικής κίνησης και των ευρωπαϊκών αγορών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:30, διαμορφώνεται στις 1.453,16 μονάδες σημειώνοντας πτώση 1,26%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 76,75 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 1,35%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 1,06%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης άνοδο καταγράφουν οι μετοχές του ΟΠΑΠ (+1,22%), της Quest Συμμετοχών (+0,76%), της Σαράντης (+0,18%) και της Jumbo (+0,07%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Alpha Bank (-2,95%), της Motor Oil (-2,71%), της Eurobank (-2,24%), της Autohellas (-2,19%) και του ΟΤΕ (-2,13%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Eurobank με 3.641.572 και 2.811.605 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Ιντρακάτ με 11,90 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 7,55 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 31 μετοχές, 83 πτωτικά και 11 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Χαϊδεμένος +9,02% και Moda Bango +3,35%.

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) -11,85% και Vidavo -7,41%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

