Η πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Γιούλια Σβιρίντενκο, δήλωσε την Τετάρτη ότι συζήτησε ένα νέο τετραετές πρόγραμμα δανειοδότησης για τη χώρα με την επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα.
Η Ουκρανία έχει ήδη ένα τετραετές πρόγραμμα ύψους 15,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων με το Ταμείο, έναν από τους βασικούς δανειστές της χώρας, και η κυβέρνηση έχει ήδη λάβει 10,6 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνει το Reuters.
«Είναι σημαντικό για εμάς το επόμενο πρόγραμμα να συνεχίσει απρόσκοπτα το προηγούμενο», δήλωσε η Σβιρίντενκο, η οποία βρίσκεται σε επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε ανάρτησή της στο X. «Συμφωνήσαμε να οργανώσουμε σύντομα μια νέα επίσκεψη της διαπραγματευτικής ομάδας, καθώς η κυβέρνησή μας συνεχίζει να εφαρμόζει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις», πρόσθεσε.
