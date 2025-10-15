Η πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Γιούλια Σβιρίντενκο, δήλωσε την Τετάρτη ότι συζήτησε ένα νέο τετραετές πρόγραμμα δανειοδότησης για τη χώρα με την επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα.

Η Ουκρανία έχει ήδη ένα τετραετές πρόγραμμα ύψους 15,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων με το Ταμείο, έναν από τους βασικούς δανειστές της χώρας, και η κυβέρνηση έχει ήδη λάβει 10,6 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνει το Reuters.

«Είναι σημαντικό για εμάς το επόμενο πρόγραμμα να συνεχίσει απρόσκοπτα το προηγούμενο», δήλωσε η Σβιρίντενκο, η οποία βρίσκεται σε επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε ανάρτησή της στο X. «Συμφωνήσαμε να οργανώσουμε σύντομα μια νέα επίσκεψη της διαπραγματευτικής ομάδας, καθώς η κυβέρνησή μας συνεχίζει να εφαρμόζει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

