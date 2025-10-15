Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε σήμερα την έντονη δυσαρέσκειά του για την Ισπανία επειδή αρνήθηκε να αυξήσει τις αμυντικές της δαπάνες στο 5%, απόφαση που χαρακτήρισε «ασέβεια» προς τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ.
Ο Τραμπ απείλησε επίσης τη Μαδρίτη με ενδεχόμενη επιβολή εμπορικών κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένων δασμών, εν είδει αντιποίνων.
«Είμαι πολύ δυσαρεστημένος με την Ισπανία. Είναι η μόνη χώρα που δεν αύξησε το νούμερό τους στο 5% … οπότε δεν είμαι ευχαριστημένος με την Ισπανία», είπε σε δημοσιογράφους.
Εξάλλου, ο Αμερικανός πρόεδρος σε δηλώσεις του προς δημοσιογράφους λίγες μέρες πριν, είχε υποστηρίξει ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να σκεφτεί «να πετάξει εκτός της Συμμαχίας την Ισπανία».
Παράλληλα, ο Τραμπ εμφανίστηκε επιφυλακτικός σε ό,τι αφορά τις σινοαμερικανικές σχέσεις.
«Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με την Κίνα. Κοιτάξτε, με τον πρόεδρο Σι (Τζινπίνγκ) έχω εξαιρετική σχέση, η οποία ορισμένες φορές δοκιμάζεται επειδή η Κίνα αρέσκεται στην εκμετάλλευση άλλων και δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί εμάς», είπε ο αμερικανός πρόεδρος υποδεχόμενος στον Λευκό Οίκο τον αργεντινό ομόλογό του Χαβιέρ Μιλέι.
