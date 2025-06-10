Λογαριασμός
Παράταση έως 30/9 για αιτήσεις εγκατάστασης μεμονωμένων σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας

Την παράταση που ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αφορά όλες τις Ομάδες Έργων της Πρόσκλησης

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για ένταξη στις προβλέψεις της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/28255/1143/13.3.2025 απόφασης «Διαδικασία υποβολής αιτημάτων για τη χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης για εγκατάσταση μεμονωμένων σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 11Δ του ν. 4685/2020 (Α’ 92)», έως την 30ή Σεπτεμβρίου του 2025, για όλες τις Ομάδες Έργων της Πρόσκλησης, ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 

