Την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για ένταξη στις προβλέψεις της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/28255/1143/13.3.2025 απόφασης «Διαδικασία υποβολής αιτημάτων για τη χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης για εγκατάσταση μεμονωμένων σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 11Δ του ν. 4685/2020 (Α’ 92)», έως την 30ή Σεπτεμβρίου του 2025, για όλες τις Ομάδες Έργων της Πρόσκλησης, ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.



